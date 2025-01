Ano negro para obras públicas

2024 foi o pior período, desde a pandemia, no valor da contratação da administração regional. Dezembro movimentou apenas um montante global de pouco mais de 20 milhões de euros. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 28 de Janeiro.

Outros destaques:

"Ao abandono". Complexo do União da Madeira, na Camacha, expõe documentos com dados pessoais. Governo Regional assumiu propriedade do património.

"Bronca leva Rodrigues a pedir adiamento das eleições". Constitucionalista Bacelar Gouveia garante que publicação da dissolução do parlamento primeiro impede aplicação da nova Lei Eleitoral a 23 de Março. Presidente do parlamento apela a Marcelo para adiar escrutínio uma semana.

"Titular de alto cargo público burlado ao telefone". PJ conseguiu ‘congelar’ 4 dos 15 mil transferidos.

