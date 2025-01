PAN Madeira lamenta falta de investimento de Câmara de Lobos na rede viária

O PAN Madeira lamenta as “péssimas condições” em que se encontram as estradas do concelho de Câmara de Lobos e critica a falta de investimento na repavimentação das mesmas.

Em comunicado, o partido Pessoas – Animais – Natureza (PAN) dá conta de que esse foi um dos temas abordados na última reunião do grupo concelhio do PAN de Câmara de Lobos. Além da falta de manutenção adequada, apontam a falta de fiscalização, rebatendo aquelas que têm sido as posições assumidas pela autarquia, ao anunciar um investimento para a pavimentação das estradas que, na opinião do PAN, é tardio.

Dão como exemplo do mau estado das vias a Rua Padre Pita Ferreira e a Estrada José Avelino Pinto, no sítio do Pedregal, “onde vários automobilistas têm reportado danos nos seus veículos, incluindo pneus furados, devido aos buracos na estrada”, podemos ler no comunicado.

Na distribuição de responsabilidades, o PAN inclui a empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM), explicando porquê: “O crescimento da construção no concelho exige intervenções regulares na rede de abastecimento de água, mas as repavimentações realizadas após a abertura de valas são frequentemente tardias ou inadequadas”.

“É inaceitável que os munícipes continuem a enfrentar estradas em péssimas condições, resultando em prejuízos e incómodos diários. Este investimento deveria ter sido feito atempadamente e não apenas em ano de eleições, o que reforça a percepção de que estas acções são motivadas por interesses políticos e não pela necessidade de garantir a segurança e bem-estar da população. Exigimos uma manutenção regular e eficaz das vias, assim como uma fiscalização mais rigorosa sobre a ARM e outras entidades responsáveis”, aponta Vítor Gomes, membro do PAN Madeira.