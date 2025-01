"Transformamos Câmara de Lobos”

O presidente do município de Câmara de Lobos, Leonel Silva, destacou a transformação profunda que o concelho viveu nos últimos anos, superando estigmas e atraindo novos investimentos. Palavras que decorrem no aniversário da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, o autarca reconheceu o trabalho iniciado pelo seu antecessor, Pedro Coelho, agora deputado, que foi crucial para implementar uma dinâmica que reposicionou o município.

Segundo Leonel Silva, Câmara de Lobos é hoje exemplo de trabalho, dedicação e empenho, atributos que refletem a identidade única do concelho. “Conseguimos quebrar barreiras e atrair investimento. Este progresso só foi possível graças ao esforço conjunto dos autarcas e da sociedade civil”, afirmou.

O presidente sublinhou ainda que, com as receitas obtidas, pretende reforçar diversos setores, promovendo um desenvolvimento sustentável que beneficie todas as comunidades locais. “Conseguimos transformar Câmara de Lobos, e esse é o resultado de um compromisso colectivo e da aposta em estratégias sólidas e consistentes.”

O discurso marcou um momento de celebração e de reconhecimento do trabalho realizado, mas também de comprometimento com o futuro do concelho, com foco em continuar a superar desafios e consolidar o progresso alcançado.