Dois sismos registados esta madrugada a sul da Madeira

Os equipamentos de registo de sismos do IPMA registaram dois abalos esta madrugada, separados por cerca de uma hora, ambos a sudeste da Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o primeiro sismo foi registado pelas 3h23 com intensidade 2.8 na escala de Richter, tendo ocorrido a 10 km de profundidade a Sudeste das ilhas Desertas.

O segundo ocorreu às 4h28, desta feita a apenas 2 km de profundidade a Sudeste, mas também de menor intensidade, apenas 2.1 na escala, mas no caso praticamente à beira das Desertas.