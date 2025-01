Câmara de Lobos adere à iniciativa europeia 'Green City Accord'

O Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Leonel Silva, participou hoje, de forma online, na cerimónia de assinatura do 'Green City Accord', realizada no âmbito da abertura da Capital Verde Europeia de 2025, em Vilnius, Lituânia.

A adesão ao 'Green City Accord' é mais do que um compromisso; é uma responsabilidade para com os nossos cidadãos e o ambiente. Estamos determinados a implementar medidas concretas que promovam a sustentabilidade, melhorem a qualidade de vida e garantam um legado ambiental positivo para as futuras gerações Leonel Silva, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos

O 'Green City Accord' é uma iniciativa da Comissão Europeia que incentiva os municípios a trabalharem em conjunto para alcançar objectivos ambientais ambiciosos até 2030, incluindo a melhoraria da qualidade do ar, a protecção e restauração dos recursos hídricos, a conservação e expansão da biodiversidade urbana, a promoção da economia circular e a redução da poluição sonora.

Desde a sua adesão ao 'Green City Accord', em Abril de 2023, Câmara de Lobos tem vindo a consolidar a sua posição como uma cidade modelo na promoção da sustentabilidade urbana. Projectos como os Acordos Locais Verdes no âmbito do 'Intelligent Cities Challenge', o projecto 'Remote-IT' do programa Urbact-IV e a assistência técnica do programa 'MIP4Adapt', "são exemplos do compromisso contínuo" do município com a inovação, a sustentabilidade e com o fortalecimento da sua capacidade de implementar políticas ambientais robustas.