O jogo entre o Nacional e o FC Porto foi adiado. Depois de duas paragens e de uma espera de 30 minutos, a visibilidade no Estádio da Madeira não melhorou, motivo pelo qual o árbitro Tiago Martins entendeu não estarem reunidas as condições para que o jogo fosse concluído hoje. Neste momento ainda não há uma nova data para a conclusão do jogo.