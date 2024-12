FC Porto tenta a liderança provisória no dérbi com o Boavista

O FC Porto procura hoje ascender provisoriamente à liderança da I Liga de futebol, e meter pressão sobre os principais rivais, no dérbi frente ao 'aflito' Boavista, na 16.ª jornada, a última de 2024.

No Estádio do Dragão, um triunfo, o terceiro seguido na prova, perante o atual antepenúltimo classificado deixa os 'dragões' sozinhos na frente pelo menos durante uma noite, colocando pressão sobre o líder Benfica e o campeão Sporting, que se defrontam domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Caso vença o vizinho Boavista, o FC Porto passa a somar 40 pontos, contra os 38 do Benfica e os 37 do Sporting, com um empate no dérbi lisboeta a permitir à equipa de Vítor Bruno terminar o ano na frente da I Liga.

Já o Boavista segue no 16.º posto com 12 pontos, em igualdade com o Farense, que está em zona de despromoção, e com o lanterna-vermelha Arouca, e regista cinco jogos consecutivos sem vencer, somando apenas um triunfo nos últimos 14 encontros para o campeonato.

O dérbi portuense está agendado para as 20:30.

Também hoje, mas às 15:30, o AVS, 14.º posicionado, recebe o Estrela da Amadora, 12.º, enquanto às 18:00 será a vez de o Estoril Praia, 13.º, jogar em casa com o Moreirense, oitavo

A última ronda de 2024 arrancou na sexta-feira com o empate 1-1 entre o Arouca e o Gil Vicente, que esteve interrompido na segunda parte, durante 26 minutos, devido ao nevoeiro.

Programa da 16.ª jornada:

- Sexta-feira, 27 dez:

Arouca - Gil Vicente, 1-1

- Sábado, 28 dez:

AVS -- Estrela da Amadora, 15:30.

Estoril Praia -- Moreirense, 18:00.

FC Porto - Boavista, 20:30.

- Domingo, 29 dez:

Farense - Vitória de Guimarães, 15:30.

Rio Ave -- Nacional, 15:30.

Sporting de Braga - Casa Pia, 18:00.

Sporting - Benfica, 20:30.

- Segunda-feira, 30 dez:

Famalicão - Santa Clara, 20:15.