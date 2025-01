Choupana sem nevoeiro a 5 horas do início do jogo com o FC Porto

As previsões meteorológicas para hoje deixam perspectivas pouco animadoras para o desafio entre Nacional e FC Porto, na Choupana, devido à probabilidade de ocorrência de nevoeiro, mas o panorama no Estádio da Madeira é agora mais optimista, quando estamos a 5 horas do início da partida.

Sobre o Estádio da Choupana há nunvens altas, com algumas abertas, mas sem a presença de nevoeiro que por vezes se forma à cota dos 600 metros daquele ponto alto do concelho do Funchal.

No dia 1 de Janeiro, o delegado regional do IPMA, Vítor Prior, admitia, pelas previsões do momento, que as condições não seriam as mais favoráveis e poderia haver nevoeiro à hora em que se realiza o jogo a contar para a I Liga.

Jogo entre Nacional e FC Porto em risco devido ao nevoeiro Em caso de adiamento forçado, desafio será retomado no dia seguinte. Dirigentes já trabalham no 'Plano B'

As previsões do tempo para hoje, apontam para céu geralmente muito nublado. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dá conta da possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca a partir do final da manhã na vertente Sul da ilha da Madeira e terras altas. O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Sul, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira e nas terras altas.

O IPMA emitiu, para a costa sul da ilha e regiões montanhosas, um aviso amarelo devido à previsão de precipitação persistente e por vezes forte, mas entra em vigor apenas na noite de sábado (entre as 21 horas e as 3 horas de domingo).