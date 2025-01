Jogo entre Nacional e FC Porto em risco devido ao nevoeiro

Depois da remarcação forçada do jogo frente às águias, agora poderá tocar a mesma 'sorte' no encontro diante os dragões. As previsões meteorológicas para esta sexta-feira, dia 3 de Janeiro, não são as mais animadoras e o desafio entre Nacional e FC Porto, na Choupana, pode mesmo vir a ser adiado à conta do nevoeiro.

Citado pelo jornal A BOLA, o delegado regional do IPMA, Vítor Prior, afirmou à Rádio Renascença que as condições "não são as mais favoráveis" e poderá haver forte nevoeiro que impeça a realização da partida. À semelhança do que se sucedeu no dia 6 de Outubro de 2024.

"Estádio da Madeira não devia estar licenciado" A opinião é do comentador desportivo Rui Santos e decorre do adiamento do Nacional-Benfica de domingo passado por causa do nevoeiro

"A previsão não é a melhor. Aponta para que a base das nuvens esteja mais ou menos à cota do estádio do Nacional, portanto, mais ou menos a 600 metros. As condições não são as mais favoráveis, porque o vento que está previsto é fraco ou moderado, mas do rumo mais crítico que é de sudoeste e, portanto, é frequente formar-se nevoeiro", avançou o director do Observatório Meteorológico do Funchal.

Apesar de ainda restarem mais de 48 horas para o apito inicial, a situação não deve melhorar. E a hora mais indicada para a realização do encontro deveria ser antecipada, uma vez que há menor probabilidade de formação de nevoeiro. "Provavelmente, mais cedo seria mais adequado. Neste momento, para o período depois das seis da tarde [18h00] a previsão não é mais a favorável", concretizou Vítor Prior.

Dirigentes de ambos os clubes trabalham em soluções.

Certo é que o Nacional-FC Porto será retomado no dia imediatamente a seguir, ou seja, no sábado, caso o nevoeiro impeça a realização, ou conclusão, da partida agendada para sexta-feira.

Os clubes e a Liga estão atentos à situação e está praticamente concluído um acordo para que, se as condições de visibilidade se apresentarem deficitárias, o jogo ser retomado no sábado, dia 4 de Janeiro, o que respeita o Regulamento de Competições, que no Artigo 46.º preceitua que qualquer partida adiada ou interrompida por motivo de força maior deverá realizar-se ou concluir-se no prazo de 30 horas.

Nesse sentido, foram identificadas duas janelas horárias que poderão ser utilizadas para essa solução de recurso no sábado: 12h45 ou 15h30.