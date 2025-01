IPMA coloca a Madeira sob aviso amarelo devido à chuva forte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfesra (IPMA) colocou a Madeira sob aviso amarelo para a chuva, na noite de sábado e madrugada de domingo.

De acordo com a informação veiculada pelo IPMA, a situação de alerta vigora entre as 21 horas de sábado e as 3 horas da madrugada de domingo próximos (4 e 5 de Janeiro), incluindo a costa Sul e as regiões montanhosas.

É esperada precipitação persistente e por vezes forte.

[Foi feita correcção das datas com base na informação enviada pelo IPMA].