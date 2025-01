O treinador do Nacional, Tiago Margarido, garantiu que a sua equipa não vai alterar a sua identidade mesmo que o adversário seja o FC Porto- jogo da 17.ª jornada da I Liga que está marcado para amanhã, 18 horas, no Estádio da Madeira-, formação portista que é segunda classificada da I Liga com os mesmos pontos do líder, Sporting.

“Vamos apanhar o melhor FC Porto da época, um Porto que está a partilhar a liderança no campeonato, que chega a este jogo motivado e vem na máxima força. Contudo, temos as nossas armas, percebemos os pontos fracos que o FC Porto pode apresentar no jogo e vamos explorá-los, obviamente. Vamos tentar voltar à rota dos pontos. Trabalhámos para isso, estando, no entanto, preparados para as dificuldades que vamos encontrar. Uma coisa é certa, vamos manter a nossa identidade com o FC Porto” vincou o técnico do Nacional que não fez grandes considerações em relação à possibilidade do clube fazer uma exposição junto do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol devido a erros de arbitragem que têm prejudicado a equipa ao longo do presente campeonato.

“Dentro do nosso grupo temos uma máxima que é focarmo-nos naquilo que controlamos. A arbitragem é algo que não controlamos. O clube já tomou a sua posição e aqui no Nacional falamos a uma só voz.”