Fábio Vieira regressa aos convocados do FC Porto

O futebolista Fábio Vieira regressou hoje aos convocados do FC Porto para a visita ao Nacional, na sexta-feira, na 17.ª jornada da I Liga, e última da primeira volta, anunciaram os 'dragões'.

Preterido por decisão do treinador Vítor Bruno na goleada caseira frente ao rival citadino Boavista (4-0), da ronda anterior, o médio ofensivo está de volta às opções e acompanha, entre as novidades, o defesa central espanhol Iván Marcano, que está ausente dos relvados há mais de um ano, devido a uma rotura ligamentar do joelho direito, e tem feito treino integrado condicionado.

De fora dos 23 convocados ficaram o central Zé Pedro e o lateral esquerdo brasileiro Wendell, ambos por opção técnica, bem como o defesa esquerdo Francisco Moura e o médio defensivo sérvio Marko Grujic, a debelarem lesões, enquanto o centrocampista espanhol Nico González chegou ao quinto cartão amarelo na prova e está suspenso.

A comitiva viajou de tarde para o Funchal, via Aeroporto Francisco Sá Carneiro, em Pedras Rubras, no concelho da Maia, um dia antes do jogo com o Nacional, que fecha a primeira volta e poderá estar em risco, devido às previsões de nevoeiro na Choupana.

O FC Porto, segundo classificado, com os mesmos 40 pontos do líder Sporting, visita o Nacional, 15.º, com 13, na sexta-feira, às 18:00, no Estádio da Madeira, no Funchal, em jogo da 17.ª ronda da I Liga, sob arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.

Lista dos 23 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal.

- Defesas: João Mário, Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Iván Marcano, Otávio Ataíde, Tiago Djaló e Zaidu.

- Médios: Alan Varela, Stephen Eustáquio, Vasco Sousa, André Franco, Fábio Vieira, Iván Jaime e Rodrigo Mora.

- Avançados: Pepê, Galeno, Gonçalo Borges, Samu, Deniz Gül e Danny Namaso.