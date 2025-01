Rui Carvalho apresenta 'Quarentena' na Galeria Tratuário

A Galeria Tratuário apresenta esta quarta-feira, 29 de Janeiro, a inauguração da exposição 'Quarentena' da autoria do artística plástico madeirense Rui Carvalho.

Em nota emitida, a APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica revela que 'Quarentena', sob a curadoria de Martinho Mendes, reúne diversas obras do acervo de Rui Carvalho, da Porta 33 e de uma colecção privada deCelso Almeida e Silva.

A mostra será inaugurada pelas 18 horas, ficando patente na Galeria Tratuário até 28 de Março.

Segundo a APCA, a escolha do título da exposição que assinala os 40 anos do início do percurso artístico de Rui Carvalho "remete para um regresso aos primeiros anos de actividade do artista, a partir de 1985, quando deixou a Madeira para viver em Lisboa".

Em Lisboa encontrou um ambiente cultural efervescente e o estímulo necessário para explorar modos de vida alternativos e armar uma identidade artística autêntica. Foi também nessa altura que passou a inserir uma comunidade de jovens artistas, como Rigo 23, com quem partilhou correspondência repleta de reflexões sobre a vida na cidade. APCA

A exposição convida o público "a percorrer os múltiplos registos de Rui Carvalho, celebrando uma obra onde a intensidade emocional, a mordacidade e a experimentação são pilares centrais". Ao longo de quatro décadas, Rui Carvalho "reinventou a paisagem urbana e as suas personagens, transformando-as em manifestações artísticas profundamente simbólicas, que continuam a ressoar com força e actualidade", escreve a APCA.

Rui Carvalho, natural do Funchal, nasceu em junho de 1964 e começou a dedicar-se ao desenho e à pintura em 1982. Inicialmente, as suas obras, conhecidas apenas por um círculo restrito de amigos, eram comercializadas nas cidades onde viveu, como Londres, Berlim, Lisboa e Funchal. No Funchal, a sua relevância no panorama artístico começou na Porta 33, que promoveu exposições em 2000 e 2005, ano em que participou na ARCO, em Madrid, representado pela Porta 33. As suas criações, inuenciadas pela Banda Desenhada e pela Pintura, revelam uma profunda necessidade de expressão interior.

'Quarentena' estará aberta ao público em geral, gratuitamente, a partir de 30 de Janeiro, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas.