Rui Coelho revela os quatro 'vices' da sua lista à Associação de Futebol da Madeira

Rui Coelho fechou o quarteto de vice-presidentes que propõe para o acompanhar na liderança da Associação de Futebol da Madeira (AFM). Além de Pedro Araújo foram escolhidos o advogado Pedro Reis Pereira e os gestores Ricardo Gonçalves e Avelino Silva.

O nome de Pedro Araújo já havia sido noticiado como integrante da candidatura e sabe-se agora que o gestor será Vice-Presidente da Direcção a quem compete nos termos dos estatutos em vigor coadjuvar o Presidente em todos os assuntos e substitui-lo sempre que necessário, cabendo ainda a responsabilidade pela área do património.

Para além de gestor e Presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo foi treinador de futebol e presidiu ao Carvalheiro onde deixou uma marca de ecletismo e responsabilidade social.

Para vice-presidente da área administrativa a quem incumbe a gestão dos recursos humanos e demais expediente diário, a escolha recaiu sobre o advogado Pedro Reis Pereira, que havia já integrado a lista de Elmano Santos em 2020 para a AFM.

Pedro Reis Pereira foi atleta do G.D. Porto d’ Ave e mais tarde Secretário Geral no clube da sua terra natal. Já na Madeira, foi o rosto de uma reestruturação financeira operada no S.C. Santacruzense, como vice-presidente com funções de direcção geral na equipa liderada por António Teixeira. Exerceu o cargo de delegado no Conselho Regional da Ordem dos Advogados da Madeira e é actualmente Vice Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz.

Ricardo Gonçalves, licenciado em gestão, actualmente Administrador da Universidade da Madeira é o nome apontado por Rui Coelho para a vice-presidência financeira, responsável pela gestão, tesouraria e documentação contabílistica.

Ricardo Gonçalves, para além das relevantes funções profissionais que desempenha, tem experiência no fenómeno desportivo e associativo, tendo desempenhado funções nos órgãos sociais de duas Associações (Pesca Desportiva e mais recentemente no Automobilismo e Karting). Foi ainda atleta federado em diversas modalidades desportivas, entre elas, o futebol. Nos últimos anos tem competido habitualmente no automobilismo.

O vice-presidente desportivo será Avelino Silva, licenciado em Educação Física e Desporto (gestão), Mestre em Ensino de Educação Física e com Doutoramento em Ciências do Desporto. é dirigente desportivo há 25 anos, com passagens pelo CD Garachico, Associação de Voo Livre da Madeira e ainda como Presidente da Associação de Natação da Madeira onde efectuou um trabalho elogiado por todos os sectores da sociedade. Chegou a ser candidato à Federação Portuguesa de Natação.

No futebol representou o Clube Desportivo Nacional nos escalões de formação e já nos seniores representou a União Desportiva de Santana. Profissionalmente exerce funções na Direcção de Serviços do Desporto Escolar e é professor convidado da Universidade da Madeira. Como vice presidente desportivo terá a responsabilidade da gestão das seleções regionais, das competições regionais e ainda coordenar a atividade da Direção Técnica Regional.