Rui Coelho olha para Complexo do União como 'solução' para treino dos árbitros

Rui Coelho, candidato à presidência da Associação de Futebol da Madeira, considera que o Complexo do União poderia ser recuperado por forma a servir para os treinos das equipas de arbitragem, bem como para aquelas equipas que têm pouco tempo de treino.

Caso seja eleito, o candidato pretende reunir com o Governo Regional e apresentar este plano de rentabilização do espaço que, tal como o DIÁRIO noticia na sua edição impressa de hoje, na rubrica 'No Rasto de...', encontra-se ao abandono.

"Todos sabemos que Campo Adelino Rodrigues, Liceu, está sobrecarregado, daí o Complexo do União ser um excelente espaço para a Prática desportiva do Futebol", afirma em comunicado, acrescentando que a sua equipa está disponível "para transformar este Complexo Desportivo num espaço Múltiplo salvaguardando este excelente património da Região".

Rui Coelho promete garantir uma gestão do espaço equilibrada para dar mais e melhor condições ao futebol madeirense.