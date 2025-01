Rui Borges quer superar o Leipzig para chegar ao playoff da prova

O treinador do Sporting, afirmou hoje que a equipa 'leonina' está apostada em conseguir uma vitória na Alemanha, frente ao Leipzig, na sétima jornada da Liga dos Campeões de futebol, para avançar para a próxima fase da prova.

"A estreia [a título pessoal na 'Champions'] só tem significado se nós conseguirmos a vitória, conseguirmos o playoff, é esse o objetivo. O Leipzig é uma equipa perigosa no seu todo. Não vou estar aqui a individualizar muito, prefiro olhar para aquilo que é o coletivo e as nuances também em termos de sistema que tem apresentado", afirmou Rui Borges.

O técnico dos 'verde e brancos' falava na conferência de imprensa de lançamento do duelo contra os alemães do Leipzig, agendado para quarta-feira, na Alemanha, onde a equipa lisboeta já se encontra.

"No Sporting só se pensa em ganhar, independentemente do adversário. Sabemos que há adversários que nos vão causar mais problemas, vamos ter que sofrer mais em alguns momentos, mas, acima de tudo, dentro daquilo que é a nossa maneira de estar, dentro daquilo que é o ADN do clube, vamos lutar sempre pela vitória, independentemente daquilo que será o adversário", lançou o treinador.

E reforçou: "O nosso objetivo é claro neste momento, é chegar ao playoff, e para chegar ao playoff temos de ganhar amanhã [quarta-feira]".

O técnico sublinhou que, apesar da atual campanha do Leipzig aquém das expectativas na 'liga milionária', em que segue no 35.º e penúltimo posto, sem qualquer ponto (seis derrotas em seis jogos), a qualidade dos germânicos é muito superior a esta prestação.

"Vamos jogar contra uma grande equipa, que, no seu campeonato, está na luta pelos primeiros lugares, apesar de, como disse o Dani [Daniel Bragança] antes, na 'Champions' apanhou equipas muito, muito boas, e teve até aqui um trajeto e um caminho até bastante difícil. Isso não apaga em nada aquilo que é a individualidade do Leipzig, nem o seu coletivo", realçou Rui Borges.

Por seu turno, o médio Daniel Bragança também assumiu a vontade total de conquistar os três pontos frente ao adversário alemão, frisando que se sente recuperado a 100% e a postos para ajudar a equipa.

"A equipa sente-se bem, vimos de uma vitória muito boa, num jogo muito bem jogado da nossa parte. Acho que a equipa voltou-se a reencontrar, a sentir-se confiante e vimos de uma vitória. São competições diferentes, precisamos de somar mais pontos nesta competição, queremos somar mais pontos e amanhã vamos lutar por isso", afirmou.

Bragança revelou ainda que, após superar a lesão, está à procura da melhor forma física possível, o mais rápido possível, elogiando a concorrência pela titularidade dentro do plantel sportinguista.

"Estando no Sporting, temos sempre excelentes jogadores, a concorrência é sempre de grande nível, isso não é uma surpresa para mim. Creio que o futebol é mesmo assim, o azar de uns é a sorte dos outros, sempre será assim, mas, como eu disse, estamos num grande clube, onde há excelentes jogadores e [as lesões] são coisas normais que acontecem. O Sporting é o Sporting", rematou.

O Sporting está na 18.ª posição da fase de liga da Liga dos Campeões, ao cabo de seis jornadas, com 10 pontos, e defronta na quarta-feira o Leipzig, na Alemanha, para a sétima jornada da competição.