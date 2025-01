'Quarentena' de Rui Carvalho abre temporada de 2025 da Galeria Tratuário

A exposição 'Quarentena' de Rui Carvalho, será inaugurada no próximo dia 29 de Janeiro, pelas 18 horas, estando aberta ao público, na Galeria Tratuário, até 28 de Março. Será desta forma que o espaço abre a sua temporada de 2025.

O artista é natural do Funchal, onde nasceu em Junho de 1964, tendo começado a dedicar-se à pintura de 1982. "Inicialmente, as suas obras, conhecidas apenas por um círculo restrito de amigos, eram comercializadas nas cidades onde viveu, como Londres, Berlim, Lisboa e Funchal. No Funchal, a sua relevância no panorama artístico começou na Porta 33, que promoveu exposições em 2000 e 2005. Nesse mesmo ano, participou na ARCO, em Madrid, representado pela Porta 33. As suas criações, inuenciadas pela Banda Desenhada e pela Pintura, revelam uma profunda necessidade de expressão interior", refere nota à imprensa.

Várias obras do acervo de Rui Carvalho encontram-se na colecção do MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira. Entre os projectos mais notáveis está o mural criado na Ponta do Sol em 2016, durante o Festival AquiAcolá, bem como a participação na Bienal de Artes Plásticas da Festa do Avante! em 2015 e a exposição colectiva 'Rota do Açúcar' em 2017.