Santa Maria apresenta-se como destino turístico no Funchal

A convite da Casa dos Açores na Madeira, o Município de Vila do Porto vai promover a ilha de Santa Maria como destino turístico, numa apresentação que terá lugar, no Funchal, no próximo dia 28 de Janeiro, às 18 horas.

Esta iniciativa marca o início de uma série de acções que a Casa dos Açores na Madeira planeia desenvolver ao longo de 2025, com o objectivo de divulgar as nove ilhas açorianas junto do público madeirense. Santa Maria será a primeira a ser destacada nesta campanha de promoção.

Dirigida a empresários, operadores do sector do turismo e comunicação social local, a apresentação dará a conhecer o rico património cultural, histórico e ambiental da ilha de Santa Maria. Além disso, serão destacados os produtos e serviços turísticos que fazem parte da oferta do destino.

Para enriquecer a experiência, o evento incluirá uma prova gastronómica de produtos tradicionais mariense, proporcionando aos presentes uma imersão nos sabores típicos da ilha.

A Presidente do Município de Vila do Porto destaca a importância desta iniciativa como uma "oportunidade de promover o destino turístico de Santa Maria no arquipélago da Madeira, reforçando a possibilidade de novos contactos e parcerias estratégicas".