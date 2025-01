Porto Santo foi a ilha com maior aumento mensal no valor do arrendamento no país

O Porto Santo destacou-se como a ilha portuguesa em que o preço médio de arrendamento mais aumentou em Janeiro de 2025, quando comparado com Dezembro do ano anterior. Isso mesmo consta do relatório do barómetro Imovirtual, hoje publicado.

O aumento na ilha dourada, quando ao arrendamento, foi de 23% passando de uma renda mensal média de 950 euros para 1.170 euros. Já a ilha de São Miguel liderou o crescimento anual, com um aumento de 31% (650€ para 850€).

No que toca à Madeira, manteve os mesmos valores do mês anterior, fixado nos 1.600 euros, a par de São Miguel, Terceira e Faial.

Quanto ao valor médio para venda, tanto a Madeira como o Porto Santo mantiveram os preços inalterados em relação ao mês anterior. No caso da Madeira, o preço médio é de 530 mil euros e no Porto Santo é de 425 mil euros. Lisboa continua a liderar como o distrito mais caro (565.000€), seguido pela Ilha da Madeira (530.000€) e por Faro (478.000€).