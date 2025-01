Cientistas investigam gorgulho nas palmeiras do Porto Santo

No âmbito dos ensaios em povoamentos florestais de pinheiro de Alepo, iniciados em Abril de 2023 pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), um grupo de cientistas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e do Centro de Ecologia Aplicada Baeta Neves do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa encontra-se em visita ao Porto Santo, para analisar o gorgulho presente em diversas palmeiras da ilha dourada.

O grupo, constituído por Luís Miguel Martins, Leónia Nunes e Francisco Castro Rego, inteirou-se da situação das palmeiras afectadas pelo gorgulho e, já ontem, participou na Assembleia Municipal Jovem onde sensibilizou a comunidade para colaborar em actividades de mitigação do crescimento da população do gorgulho das palmeiras, inserido no conceito de 'Citizen Science'.

Este conceito vai ser igualmente desenvolvido hoje para promover a participação da população escolar na salvaguarda do património paisagístico que as palmeiras do Porto Santo representam.