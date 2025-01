Autarca do Porto Santo esclarece "equívoco" e garante que nada se altera

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Baptista, esclareceu, esta manhã, que a recente situação sobre o subsídio de mobilidade para os passageiros do Porto Santo, que utilizam o transporte aéreo, não passa de um simples mal-entendido.

Segundo o autarca, a confusão surgiu devido ao facto de a Binter, companhia aérea responsável pelas ligações entre o Porto Santo e a Madeira, ser também proprietária da 'Canaria Airlines', uma empresa também ligada ao sector da aviação. "Por isso, por falta de stock cartões de embarque com a designação Binter, os CTT receberam cartões com a designação dessa empresa. Nesse sentido, questionaram a ANAC se uma companhia, que não sendo a que faz a ligação regional por via do apoio do Estado, teria direito a usufruir do subsídio de mobilidade. E como é normal assim não seria, porque as ligações regionais estão restritas à Binter", explicou, em declarações à TSF-Madeira.

Governo Regional contesta entendimento da ANAC que prejudica os passageiros do Porto Santo ANAC entende que os bilhetes de transporte aéreo entre Porto Santo e Madeira deixam de ser elegíveis para o Subsídio Social de Mobilidade

Neste sentido, após diálogos com a direcção da autoridade de aviação, o presidente da Câmara confirmou que nada se irá alterar para os porto-santenses. "A ANAC irá emitir um comunicado a todos os envolvidos, esclarecendo esta situação e garantindo que nada se altera para os passageiros", afirmou Nuno Baptista.

Os porto-santenses não precisam de se preocupar, pois os seus direitos continuarão a ser salvaguardados. A defesa dos seus interesses está sempre acima de tudo, enquanto eu estiver aqui na Câmara Municipal Nuno Baptista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo

Não obstante, o autarca fez questão de salientar a importância de manter a serenidade perante situações como esta. "Já para aqueles que vivem de que as suas vitórias são as derrotas dos outros, fica o momento para pensarem bem antes de falar porque as vitórias devem ser fruto do nosso trabalho e não da derrotadinha", atirou.

PS diz que "inércia e descoordenação dos Governos do PSD" resultam em mais um golpe nos porto-santenses O PS-Madeira acusa os Governos Regional e da República – ambos liderados pelo PSD – de "descoordenação e inércia" e de, à custa disso, estarem a penalizar os porto-santenses no que diz respeito à mobilidade.