Porto Santo assina protocolo com a SDPS

Esta sexta-feiraoi formalizado um protocolo de colaboração entre a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo (SDPS) e o Município do Porto Santo, representados pelo presidente do Município, Nuno Batista, e pela presidente da SDPS, Nivalda Gonçalves, com o objectivo de regular a utilização do Auditório do Centro Cultural e de Congressos pela autarquia.

"Este protocolo, celebrado pelo terceiro ano consecutivo, estabelece que o Município do Porto Santo poderá utilizar o Auditório, com todos os seus equipamentos, nas condições em que se encontra, por um total de 15 (quinze) utilizações, previamente agendadas, até ao final do ano de 2025", refere nota enviada pela autarquia.

A edilidade, no âmbito da sua acção cultural e de promoção de actividades de índole pedagógica e desportiva, procura assim "reforçar e diversificar a oferta cultural e lúdica disponível na ilha. O Município assume, como principais linhas de atuação, a criação de condições para a manutenção de práticas culturais, a organização de eventos e a promoção do conhecimento e da valorização das manifestações artísticas locais."

Entre as principais iniciativas a serem desenvolvidas no Auditório estão ações do Projecto Reserva Biosfera, acções pedagógicas, eventos culturais e sociais, ensaios e espetáculos organizados por Associações culturais locais, bem como acções educativas promovidas pelas Instituições Escolares da ilha do Porto Santo. Além disso, o Município dará início à preparação da programação cultural de 2025, incluindo eventos de destaque como o "Porto Santo a Cantar".

O protocolo representa um passo importante no fortalecimento da oferta cultural na ilha, enquanto contribui para o desenvolvimento da vida cultural e comunitária do concelho.