Maior iceberg do mundo afasta-se da Antártida e pode encalhar numa ilha remota

O maior icebergue do mundo está atualmente a afastar-se da Antártida em direção a uma ilha remota onde, na pior das hipóteses, poderá encalhar e bloquear os pinguins e leões-marinhos que aí se reproduzem.

Esta plataforma de gelo - com 80 quilómetros de comprimento - afasta-se há anos da Antártida e, impulsionada pelas correntes, dirige-se potencialmente para a ilha britânica da Geórgia do Sul, um local importante para a reprodução da vida selvagem.

De acordo com as imagens de satélite, ao contrário dos icebergues gigantes anteriores, este icebergue não parece estar a dividir-se em pedaços mais pequenos à medida que se afasta, explicou o oceanógrafo Andrew Meijers, do British Antarctic Survey.

De acordo com o especialista, é difícil prever a sua trajetória exata, mas as correntes predominantes sugerem que este colosso de gelo atingirá a borda da plataforma continental, localizada em águas pouco profundas em torno da Geórgia do Sul, dentro de duas a quatro semanas.

O icebergue poderá evitar a plataforma continental e ser arrastado para as águas profundas do Atlântico Sul, para lá da Geórgia do Sul, um território ultramarino britânico situado a cerca de 1.400 quilómetros a leste das Ilhas Malvinas.

Contudo, pode também embater no fundo inclinado, ficar preso durante meses ou mesmo partir-se em vários pedaços.

As paredes de gelo poderiam então impedir os leões-marinhos e os pinguins de acederem ao oceano para se alimentarem a si próprios e às suas crias em terra, explica Andrew Meijers.

"Seria bastante dramático, mas não sem precedentes", diz o especialista, recordando que "os icebergues já encalharam na zona no passado, causando uma mortalidade significativa entre as crias de pinguim e os leões-marinhos jovens".

Mas para alguns especialistas, como Raul Cordero, da Universidade de Santiago, "as hipóteses de colisão não são muito elevadas", são "menos de 50%", uma vez que a ilha tende a desviar a água e as correntes oceânicas que, por sua vez, poderiam desviar o icebergue.

"Pedaços" poderiam talvez atingir a ilha "mas o icebergue como um todo seria espantoso", diz este membro do Comité Nacional de Investigação Antártica.

Com uma superfície de cerca de 3500 quilómetros quadrados, o icebergue conhecido como A23a é também o mais antigo do mundo. Desprendeu-se da plataforma de gelo da Antártida em 1986.

O icebergue permaneceu preso no fundo do mar durante mais de 30 anos até se libertar em 2020, iniciando a sua lenta deriva para norte.

Em 2024, permaneceu no mesmo sítio durante vários meses, girando sobre o seu eixo.

Andrew Meijers, que observou o A23a de perto no final de 2023, descreve-o como "um imenso penhasco branco, com 40 a 50 metros de altura, que se estende até onde a vista alcança".

"É como uma gigantesca muralha branca que faz lembrar a de "Game of Thrones, parece não ter fim", acrescentou.

Pesando quase um bilião de toneladas, o gigantesco bloco de água doce está a ser arrastado pela corrente oceânica mais poderosa do mundo, a Corrente Circumpolar Antártica, a 20 centímetros por segundo, de acordo com o British Antarctic Survey.

O icebergue segue "mais ou menos uma linha reta" até à Geórgia do Sul, disse Andrew Meijers.

Durante o verão austral, ao longo da costa sul da Geórgia do Sul, os pinguins e os leões-marinhos partem em expedições para as águas frias para trazer comida suficiente para as suas crias.

"Se o icebergue ficar preso, bloqueará o acesso às zonas de alimentação", explica Andrew Meijers.

"Os animais podem ser forçados a contorná-lo. Isso pode fazer com que gastem muito dinheiro. Isto obrigá-los-ia a gastar muito mais energia, o que significa menos recursos para as crias e, consequentemente, um aumento da mortalidade."

As populações de leões-marinhos e pinguins da Geórgia do Sul já estão a passar por uma "má época" devido a uma epidemia de gripe aviária. A presença do icebergue pode piorar a situação.

Quando o A23a ou os seus fragmentos acabarem por derreter, poderão deixar para trás pedaços de gelo mais pequenos, mas ainda assim perigosos, complicando a navegação dos pescadores.

No entanto, também trará nutrientes para a água, favorecendo o fitoplâncton, uma fonte essencial de alimento para as baleias e outras espécies marinhas.

O degelo também ajudará os cientistas a compreenderem melhor a forma como estas florescências de fitoplâncton absorvem o CO2 da atmosfera.

Embora a formação de icebergues seja um fenómeno natural, Andrew Meijers acredita que a sua perda acelerada na Antártida se deve provavelmente às alterações climáticas provocadas pelo homem.