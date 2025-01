Governo vai subsidiar metade do valor do aumento da tarifa da Águas e Resíduos da Madeira

O Governo Regional vai subsidiar metade do valor do aumento da tarifa a praticar pela Águas e Resíduos da Madeira (ARM), no ano de 2025, para o abastecimento de água em alta, desonerando assim os municípios clientes da empresa, designadamente na Calheta, Funchal, Ponta do Sol e Santa Cruz, para que estes não tenham de repercutir os aumentos aos seus munícipes.

A portaria que aprova o tarifário da ARM para o presente ano foi hoje publicada em JORAM.

O Governo Regional assume assim a sua responsabilidade e compromisso com a gestão séria e eficiente dos recursos hídricos da Região Autónoma da Madeira e relembra que esta é uma responsabilidade de todas as entidades gestoras de distribuição de água regionais. Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente

A secretaria regional, tutelada por Rafaela Fernandes, relembra que as tarifas a praticar, pela ARM, no ano de 2025, para o Abastecimento de Água em Alta são "manifestamente inferiores" às tarifas praticadas em Portugal Continental, "graças aos avultados investimentos executados ao longo dos anos pela ARM e anteriormente pela IGA, nos sistemas de abastecimento de água com a possibilidade de aduzir os municípios a partir de diferentes origens e com elevada qualidade da água distribuída. É evidente a desproporção que existe entre a tarifa praticada pela ARM e as restantes entidades gestoras que fornecem o mesmo tipo de serviço".