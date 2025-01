Força Aérea transportou bens de primeira necessidade para as Flores

A Força Aérea Portuguesa transportou, na sexta-feira, 3.850 kg de bens de primeira necessidade para a ilha das Flores, nos Açores, devido ao mau tempo que continua a condicionar o abastecimento por via marítima, foi hoje anunciado.

Na quinta-feira, o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) anunciou que "encetou várias diligências no sentido de assegurar soluções alternativas para o abastecimento da ilha das Flores, inclusivamente acionando os meios da Força Aérea Portuguesa para transporte de bens de primeira necessidade por via aérea", tendo em conta as previsões meteorológicas que se "mantêm altamente limitadoras da operação marítimo-portuária", continuando a condicionar o abastecimento à ilha das Flores.

Hoje, num comunicado de imprensa, a Força Aérea informa que realizou na sexta-feira "uma missão de transporte urgente de bens de primeira necessidade" de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, para as Flores.

A forte agitação marítima tem estado a condicionar o abastecimento regular às ilhas das Flores e Corvo (grupo Ocidental do arquipélago).

Segundo a Força Aérea, a missão de transporte de bens foi concretizada pela Esquadra 502 - "Elefantes", no mesmo dia em que celebrou 70 anos de existência.

No total, "foram transportados 3.850 kg de bens de primeira necessidade, tanto embalados como a granel", num avião C-295M.

A Força Aérea acrescenta que "apesar da dificuldade imposta pelas condições atmosféricas", a operação decorreu "com sucesso", ficando concluída na noite de sexta-feira, "após nove horas de missão".

"O pedido de intervenção da Força Aérea partiu do Governo Regional dos Açores, tendo a missão sido coordenada pelo Núcleo de Missões de Interesse Público da Força Aérea", lê-se ainda na nota.

Na quinta-feira, na nota divulgada, o executivo regional garantiu que "mantém e manterá" um acompanhamento permanente da situação e "uma interação colaborante e diligente junto de todos os parceiros públicos e privados", no sentido de "assegurar o abastecimento da ilha das Flores".