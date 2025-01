Primeiro-ministro britânico em Kiev para assinar tratado de parceria por 100 anos

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, chegou hoje à capital da Ucrânia com a promessa de ajudar a garantir a segurança do país durante um século, dias antes de Donald Trump tomar posse como presidente dos EUA.

O Governo britânico diz que Starmer e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vão assinar um tratado de "Parceria de 100 anos" em Kiev, abrangendo áreas como a defesa, a ciência, a energia e o comércio.

A visita não anunciada de Starmer é a sua primeira viagem à Ucrânia desde que assumiu o cargo em julho. Visitou o país em 2023, quando era líder da oposição, e falou duas vezes com Zelensky em Londres, depois de se ter tornado primeiro-ministro.

Keir Starmer foi recebido na estação ferroviária de Kiev pelo embaixador do Reino Unido na Ucrânia, Martin Harris, e pelo enviado da Ucrânia em Londres, Valerii Zaluzhnyi.

O Reino Unido é um dos maiores fornecedores de ajuda militar e civil à Ucrânia e também forneceu formação no seu território a mais de 50.000 soldados ucranianos.

De acordo com os meios de comunicação britânicos, Starmer deverá anunciar em Kiev uma ajuda adicional de 40 milhões de libras (47,5 milhões de euros) para a recuperação económica da Ucrânia após a guerra.

A visita do primeiro-ministro faz parte de um esforço mais amplo dos líderes europeus para reforçar o apoio a Kiev, ao mesmo tempo que intensificam as discussões sobre segurança regional antes de Donald Trump tomar posse em Washington, na segunda-feira, 20 de janeiro.

O gabinete do Primeiro-Ministro disse, em comunicado, que o tratado "histórico" a ser assinado hoje por Starmer e Zelensky, juntamente com uma declaração política, irá reforçar a colaboração militar na segurança marítima através de uma nova estrutura para reforçar a segurança do Mar Báltico.

O tratado permitirá ainda o trabalho conjunto para "promover parcerias científicas e tecnológicas em áreas como a saúde e as doenças, a tecnologia agrícola, o espaço e os 'drones', e construir amizades duradouras através de projetos em sala de aula".

"Desde o trabalho conjunto no palco mundial até à quebra de barreiras ao comércio e ao crescimento e à promoção de laços culturais, a parceria mutuamente benéfica verá o Reino Unido e a Ucrânia a defenderem-se mutuamente para renovar, reconstruir e reformar para as gerações futuras", é referido no comunicado.

O acordo também "consolida o Reino Unido como parceiro preferencial para o setor energético da Ucrânia, a estratégia de minerais essenciais e a produção de aço verde".

Além de assinar o acordo de parceria, Starmer visitará um hospital ucraniano que depende da ajuda britânica para operar durante a guerra e uma escola que fará parte de um programa para ligar crianças em idade escolar dos dois países.