Governo Regional destaca que produção de mel subiu para os 128 mil quilos

A produção de mel na Região Autónoma da Madeira alcançou em 2024 cerca de 128 mil quilos, um aumento em relação ao ano anterior, quando a produção foi de 120 mil quilos. De acordo com a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, este é um crescimento que reflecte "o esforço conjunto dos apicultores e o apoio contínuo do Governo Regional, que tem investido significativamente no sector".

A mesma nota da 'Agricultura' informa que o número de apicultores também aumentou, passando de 304 em 2022 para 367 em 2023, o que resultou na expansão do número de colmeias e apiários em toda a Região.

Além do apoio técnico, a Secretaria Regional refere que também interveio juntos dos apicultores desde a primeira hora nos incêndios de 2023 e 2024. Segundo o director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, os apoios do executivo têm sido "determinantes" para que a produção tenha aumentado apesar dos incêndios.

"À semelhança do que tem vindo a acontecer prestamos de imediato o apoio necessário logo nas primeiras horas e os auxílios dados em 2023 e 2024 foram muito importantes para que o sector continue a crescer", disse o responsável.

Assim, no ano transacto e referente aos incêndios de 2023, 14 apicultores receberam material apícola (ninhos, colmeias, alças, e laminas de ceras) para reposição das suas perdas. Já ao nível da alimentação, para o mesmo ano, 36 apicultores receberam quase 8 mil quilos de açúcar para alimento de 927 colmeias.

"Naturalmente o Governo Regional adoptou medidas semelhantes nos incêndios de 2024 estando junto destes profissionais após as primeiras perdas, distribuindo alimentação e prestando apoio técnico. Dando seguimento aos auxílios realizados, este ano, e referente aos incêndios de 2024 o Executivo tem igualmente um grande leque de apoios para que os apicultores continuem a desenvolver as suas actividades com benefícios para a economia da Região. Os auxílios passam igualmente pela cedência de material apícola que irá mitigar as perdas que foram registadas pelos serviços da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural", informa a nota de imprensa.

Já ao nível dos fundos comunitários, através do PEPAC Madeira estão previstos os apoios anuais, cujas candidaturas deverão começar no primeiro trimestre. Trata-se de um auxílio pago em função do número de colmeias.

A Secretaria Regional destaca ainda que, além destes apoios extraordinários em virtude dos incêndios, anualmente é fornecido gratuitamente medicamentos para que os apicultores possam tratar os enxames. "Em 2024 a totalidade desses medicamentos ascendeu a 73 mil euros, quando em 2023 foi de 40 mil e 2022 de 38 mil euros", refere.

Marco Caldeira lembrou igualmente que foi através do Governo Regional e com a ajuda de apicultores locais que foi reactivada a apicultura no Porto Santo.

Durante o próximo fim-de-semana realiza-se a festa da poncha e do mel na freguesia da Serra de Água. Um evento da iniciativa da Casa do Povo local e que conta com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, através de um contrato programa no valor de cerca de 8 mil euros, com o intuito de promover assim os produtos regionais e a economia local.