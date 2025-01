Turismo e municípios, saúde e reforma nas primeiras páginas

Bom dia. Numa edição de muitas temáticas fortes, destacam-se algumas nos jornais nacionais desta segunda-feira, 27 de Janeiro de 2025.

No Correio da Manhã:

- "Governo trava reformas antecipadas. Objetivo é garantir maior número de contribuições para o sistema e dar "prioridade à vida ativa'"

- "CM revela declarações explosivas de Bruno Lage"

- "FC Porto 1 Santa Clara 1. Galeno sem golo afunda dragão"

- "Família assaltada em Santo Tirso. 'Apontou-me a arma à cabeça mal abri a porta'"

- "Arruda foi o último. Doze deputados arguidos em menos de um ano"

- "Entrevista exclusiva. Marido sem medo da 'assassina do gelo seco'"

- "Polémica. Trump quer palestinianos fora de Gaza"

- "Vítima de 24 anos. Homem detido por suspeitas de violação na zona do Martim Moniz"

- "Despesa pública. Revolta no IPMA com atum de 21 mil euros"

No Público:

- "Serviços e turismo fortalecem sul europeu contra políticas de Trump"

- "Nos 80 anos de Auschwitz. Jovens impulsionam ascensão do anti-semitismo no mundo"

- "Empresa estreante em Portugal lidera concurso de 77 milhões para alugar helicópteros ao INEM"

- "Médio Oriente. Egipto e Jordânia rejeitam plano de Trump para 'limpar' Gaza"

- "Reportagem. Quando a deficiência leva a outras formas de tocar música"

- "Justiça. Juízas soltam médico que violou pacientes em consultas"

- "Saúde. Cirurgias robóticas no SNS ganham força com verbas do PRR"

- "Série especial. Madalena, vitima de violência doméstica, ora sente raiva, ora sente pena do ex-marido"

- "Mobilidade. Lisboa continua a criar estacionamento e prevê cinco novos parques privados"

No Jornal de Notícias:

- "Cem mil utentes esgotam baixas de curta duração"

- "Professores impedem alunos de levar livros da escola para não escreverem neles"

- "Reportagem. Pagar a água e a luz no Porto mas viver numa casa em Gondomar"

- "FC Porto 1-1 Santa Clara. Um ponto na ferida"

- "EUA. Brasileiros deportados de mãos e pés amarrados no avião"

- "Itália. Conceição quase chegava a vias de facto com o capitão do AC Milan"

- "Benfica. Lage confessa-se aos adeptos e tenta esvaziar áudio explosivo"

- "Aveiro. Thayla foi encontrada 40 dias depois a viver com fome nas ruas de Lisboa"

- "Porto. Matou antiga companheira com dois tiros movido por ciúmes"

No Diário de Notícias:

- "Municípios encaixam recorde de 92 milhões com taxa turística"

- "Aumento do antissemitismo marca 80 anos da libertação de Auschwitz"

- "TAP. Pinto Luz busca acordo com PS sobre fatia a privatizar"

- "Pedro Nuno Santos. Entrevista também complica relações com o Bloco"

- "Benfica. 'Áudio não mina balneário'. Lage explica-se e garante que tem a confiança de Rui Costa"

- "Mau tempo. Proteção Civil mantém alerta até amanhã"

- "Ann Liang [escritora]. 'O feedback que recebo das redes sociais é muito doce e solidário'"

- "Livros da semana. O renascimento de Clarice Lispector"

- "João Miguel Gonçalves. 'Top Gun' português leva 2400 horas a voar num F16. 'É um fascínio que não desaparece'"

No Negócios:

- "Atrasos no PRR dão ajuda ao excedente orçamental"

- "Conversa capital. Hélder Pedro. "Devemos cooperar e fazer um 'cluster' automóvel ibérico". Líder da ACAP defende que a mudança no IUC é penalizadora para os comerciantes de usados"

- "Franceses da Vinci querem que Estado assuma custos ambientais do novo aeroporto"

- "Só a partir dos 70 anos é que investidores começam a procurar ativos seguros"

- "Nuno Terras Marques, CEO da Visabeira. Diversificação geográfica e de setores está no ADN do grupo"

No Jornal Económico:

- "Mais emprego e menos SNS vão puxar pelos seguros de saúde"

- "Fortunas da equipa de Trump valem 10 vezes mais o PSI"

- "Ação da Savannah disparou mais de 120% num ano"

- "Favorito nas legislativas alemãs avisa empresas para 'grande risco' em investirem na China"

- "Fusões da banca na Europa vão acelerar banca"

- "'É essencial pôr ordem nas taxas e taxinhas'. Ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais alerta para a proliferação de taxas e taxinhas"

- "Maria Helena Soares dos Santos Mota Goya é a 42.ª mais rica da lista Forbes Portugal. Acionista com cerca de 5% da sociedade Manuel Francisco dos Santos, dona de 56% da Jerónimo Martins, tem fortuna avaliada em 351 milhões de euros"

- "Parlamento aprova mudanças no IVA para antiguidades e chumba revogação do IVA das touradas"

- "Ayvens defende mais informação para adoção de veículos elétricos"

- "São Tomé: novo governo anula taxas aeroportuárias"

No Record:

- "FC Porto 1-1 Santa Clara. Galeno engorda leão. Dragões empatam e também estão a 6 pontos do Sporting"

- "Anselmi assistiu à partida e começa hoje a trabalhar"

- "Benfica. Lage explode e mete água na fervura. Explica-se em conferência de imprensa de urgência"

- "Áudio tornado público. Criticou duramente a equipa junto de um grupo de ultras"

- "Sporting. Borges pede reforços"

- "Liga BPI. Famalicão 1-3 Benfica. Águia segura liderança"

- "Mundial de andebol. Portugal 46-28 Chile. A aquecer para os quartos"

- "Itália. Milan 3-2 Parma. Reviravolta e polémica. Conceição e o capitão Calábria tiveram de ser separados no final do jogo"

- "Inglaterra. Fulham 0-1 Man. United. Ruben derrota Marco"

- "Arábia Saudita. Al Nassr 3-1 Al Fateh. CR920. Mais 1 de Ronaldo"

No O Jogo:

- "FC Porto 1-1 Santa Clara. Castigo máximo. Anselmi tirou notas e é apresentado hoje"

- "Galeno falha dois penáltis e os portistas chegam ao quinto jogo consecutivo sem ganhar"

- "Benfica. Áudio polémico de Bruno Lage obrigou-o a dar explicações. 'Rui Costa nunca pediu para jogar A, B ou C'. Técnico garante 'confiança mútua' entre ele e o presidente"

- "Braga 3-0 Boavista"

- "Estoril 1-0 V. Guimarães"

- "Sporting. João Simões pode renovar. Rui Borges alarga distâncias para os rivais diretos"

- "Andebol. Portugal esmaga Chile [46-28]"

E no A Bola:

- "Lage debaixo de fogo. Treinador defende-se de áudio da polémica. Técnico do Benfica falou aos adeptos na garagem do Estádio da Luz, de madrugada. Declarações críticas com plantel e administração foram tornadas públicas"

- "FC Porto 1-1 Santa Clara. Incrível desperdício! Dragão escorrega, Galeno perde dois penáltis"

- "Mundial de Andebol. 'Main Round', 3.ª jornada. Portugal 46-28 Chile. E agora venha daí a Alemanha"

- "Sporting. Morita dá bons sinais. Médio japonês de novo lesionado, mas problema aparenta ser menos grave do que se temia"

- "Estoril 1-0 V. Guimarães"

- "Inglaterra. Amorim faz hoje 40 anos, ontem venceu Marco Silva"

- "Itália. Reviravolta na compensação para o Milan de Conceição"