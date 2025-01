Cristiano Ronaldo em 'branco' no empate do Al Nassr no campeonato saudita

O Al Nassr empatou hoje a um golo na visita ao reduto do Al Taawon, com Cristiano Ronaldo em 'branco', no encontro de encerramento da 15.ª jornada do campeonato saudita de futebol, e caiu para a quarta posição.

Em Buraidah, o primeiro tempo esteve perto de terminar sem golos, mas, no período de descontos, Saad Al Nasser (45+5 minutos) deu vantagem aos anfitriões.

No recomeço do desafio, o central campeão europeu por Espanha Aymeric Laporte repôs a igualdade, quando decorria o minuto 64.

Os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e Otávio foram titulares no conjunto de Riade e cumpriram os 90 minutos.

Com este resultado, a equipa comandada pelo italiano Stefano Pioli cai para a quarta posição, com 29 pontos, por troca com o Al Qadisiya, terceiro, com 31, ambos muito distantes do segundo posicionado Al Ittihad e do líder Al Hilal, de Jorge Jesus, que contabilizam 40.