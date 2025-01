Bruno Lage diz que áudio que circula nas redes sociais é descontextualizado

O treinador do Benfica, Bruno Lage, disse hoje que o áudio que circulou nas redes sociais após a derrota com o Casa Pia, para a I Liga de futebol, é descontextualizado, assumindo responsabilidade pelo "insucesso" recente dos 'encarnados'.

"Que fique muito claro que a responsabilidade do resultado de ontem [no sábado], do insucesso, é do treinador. Há [a circular] uma frase solta de um minuto e meio [retirada] de uma conversa de 30 [com adeptos]. Aquilo que disse, vem do contexto do que tinha acabado de dizer na conferência de imprensa", apontou o treinador.

O Benfica perdeu no terreno do Casa Pia, por 3-1, no sábado, em jogo da 19.ª jornada da I Liga, e após o encontro começaram a circular áudios, nas redes sociais, nos quais se ouve Bruno Lage a tecer críticas aos jogadores.

Em conferência de imprensa convocada hoje mesmo, no Seixal, para "esclarecer" uma "longa conversa de 30 minutos que pensava [ser] privada", o técnico garantiu, no entanto, que "já tinha falado com os jogadores" sobre "o que disse no áudio" e garantiu que "eles também sofrem com isso".

"Antes de isto ser [ter sido] tornado público, isto é tudo apontado aos jogadores. É sempre feita uma análise crítica do que fazemos coletivamente e dos erros que cometemos", assegurou.

Depois, questionado diretamente sobre uma afirmação relativa à incapacidade da equipa para dar três toques seguidos na bola, voltou a apontar ao contexto.

"Mal seria se o treinador, que tem visto esta equipa que já provou que sabe jogar, viesse a público criticar [dizendo] que a equipa não sabia dar três toques seguidos [na bola]. [A afirmação] foi em função do contexto e, particularmente, da segunda parte do jogo de ontem [no sábado]", esclareceu.

Já sobre as referências a jogadores que custaram ao clube 20 milhões de euros, ou mais, Lage garantiu que nunca foi pressionado pelo presidente, Rui Costa, que se encontrava no auditório do Benfica Futebol Campus a assistir à conferência de imprensa.

"O presidente está aqui à minha frente: Nunca me pediu para jogar [o jogador] A, B ou C, nem enquanto diretor desportivo, nem enquanto presidente. Tenho total liberdade para escolher o 'onze', a estratégia e sou o máximo responsável pelo insucesso", assumiu.

Após a derrota do Benfica com o Casa Pia, o Sporting venceu o Nacional por 2-0, no mesmo dia, e aumentou para seis pontos a vantagem sobre os 'encarnados', que chegaram a liderar a I Liga de futebol, à 15.ª jornada, depois de recuperarem de uma desvantagem que chegou a ser de cinco pontos nos primeiros 11 jogos.

Neste momento, o Sporting lidera o campeonato com 47 pontos, mais seis do que o Benfica e mais sete do que o FC Porto, que disputa hoje o seu encontro da 19.ª jornada, frente ao Santa Clara.