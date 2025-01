Al Hilal de Jesus vence e lidera isolado campeonato saudita

O Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, venceu hoje o Al Wehda por 4-1, na 16.ª jornada do campeonato saudita de futebol, e assumiu, à condição, a liderança isolada da prova, aguardando pelo resultado do Al Ittihad.

A jogar em casa, o Al Hilal, com os internacionais portugueses João Cancelo e Rúben Neves a titulares, adiantou-se no marcador com um golo de Marcos Leonardo, ex-jogador do Benfica, aos sete minutos, e ampliou a vantagem por Malcom, com golos aos 11 e 82.

O Al Wehda ainda reduziu aos 89, por Goodwin, antes de Hamdan fixar o resultado final, aos 90+1.

Com este triunfo, a formação liderada por Jorge Jesus assumiu provisoriamente o comando isolado do campeonato, com 43 pontos, enquanto o Al Ittihad é segundo, com 40, mas apenas joga na quarta-feira, frente ao Al Shabab.

Antes, o Al Nassr venceu na visita ao Al Khaleej por 3-1, com dois golos de Cristiano Ronaldo, e está, por agora, no terceiro lugar, com 32 pontos, a 11 da liderança.

Ronaldo marcou aos 65 minutos, após assistência de Otávio, e aos 90+8, com o outro tento do Al Nassr a ser apontado por Al Ghannam, aos 81, enquanto Fourtonis, aos 80, de penálti, marcou o golo da formação da casa.