O início da era Trump e o fim da era Bruno em destaque nos jornais

Bom dia. Apesar de não serem apenas estes dois temas em destaque na imprensa nacional, são os que mais se destacam. O dia da tomada de posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de regresso à Casa Branca após 4 anos, bem como o despedimento do treinador do FC Porto, Vítor Bruno... Também podemos incluir nos destaques o aumento das taxas no 'velhinho' Humberto Delgado, por parte da ANA, para pagar o futuro novo aeroporto de Lisboa...

No Público:

- "Trump. Segunda temporada. Imigrantes, clima, tarifas: as primeiras medidas do 'ditador por um dia'"

- "Extrema-direita em força na tomada de posse"

- "Comércio, tecnologia e defesa na nova relação com a Europa"

- "Nova série especial. Polícias condenados por violência doméstica continuam a exercer a profissão"

- "Presidenciais. Seguro não alinha na 'pressa' pedida pelo líder do PS"

- "Justiça decide. Estado não terá de devolver 15,5 milhões a casinos"

- "Cessar-fogo em Gaza. Israel recupera três reféns e Gaza a ajuda humanitária"

- "Compra de créditos. Há 53 empresas interessadas no futuro mercado de carbono"

- "Futebol. FC Porto perde pela terceira vez e Vítor Bruno arrisca demissão"

No Correio da Manhã:

- "Burlona usa mortos para sacar 188 mil euros. Mulher acedeu a contas de vários bancos"

- "Gil Vicente 3 FC Porto 1. Galo deixa dragão ainda mais KO"

- "Benfica. Lage exige mandão frente ao Barcelona"

- "Sporting. Gyokeres quer mostrar garras ao Bayern"

- "Cessar-fogo pára ataque de Israel a Gaza. Emily, Doron e Romi libertadas após 471 dias"

- "Tomada de posse. Trump volta à Casa Branca para 'fazer a América grande'"

- "'Operação Babel'. Malafaia acusa advogado de pedir dinheiro para 'vice'"

- "Denúncia. Assessor da Câmara de Lisboa acusado de aliciar menor"

- "Lisboa. Jovem queixa-se de violação 9 horas após o crime"

- "Eleições. Quem é quem na corrida autárquica"

- "Navio sabotador russo em Portugal"

No Jornal de Notícias:

- "Privados já fazem mais de metade dos partos em Lisboa"

- "Gil Vicente 3-1 FC Porto. De cabeça e jogo perdidos"

- "EUA. O primeiro dia do resto da vida de Trump e do Mundo"

- "Gaza. Emoção na libertação das primeiras reféns israelitas"

- "Casal de Braga lucra 467 mil euros com prostituição"

- "Porto. Heliporto do Hospital de S. João ajuda a salvar vidas"

- "SNS. Formação em Medicina de Urgência só avança em 2026"

- "Operação Babel. Julgamento de ex-vice de Gaia arranca hoje"

- "Entrevista. 'Melhor candidato do PSD a Aveiro está no meu executivo'. Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro"

No Diário de Notícias:

- "Estados Unidos. América de Trump traz novas regras para contrariar potências do 'eixo do caos'"

- "Rácio de estrangeiros detidos por crimes violentos em Portugal caiu para metade em 15 anos"

- "Investigação. Projetos da Fundação da Ciência e Tecnologia à espera de decisão de financiamento há mais de um ano"

- "160 anos do DN. Grande Conferência de aniversário pôs a elite da política, economia e do meio militar e de segurança a debater o Portugal do futuro"

- "Economia. 'Clube' dos super-ricos ganhou 204 novos membros a nível mundial em 2024"

- "Liga dos Campeões. Benfica recebe amanhã um Barcelona que 'vale' o triplo do seu plantel"

- "Saúde. Ministra já tem 'short-list' para novo diretor executivo no SNS que inclui médicos e gestores"

- "Médio Oriente. Romi, Doron e Emily libertadas ao fim de 'inferno' de 471 dias"

- "Entrevista. 'Não consigo imaginar o fim da liderança americana', diz autor do livro 'O Mundo em 2050'"

No Negócios:

- "ANA quer agravar taxas em 50% até 2030 para pagar aeroporto"

- "Conversa Capital. Cláudia Reis Duarte. Governo quer gastos dos recibos verdes diferenciados pelo NIF"

- "Duas em cada três empresas contra semana de quatro dias"

- "Investidor privado. Fundos abutre, bruxaria e ETF. O glossário das bolsas"

- "Trump 2.0: os 10 riscos para a economia dos EUA"

- "Embalagens arriscam ficar até 4 cêntimos mais caras para os consumidores"

- "Portugueses abateram mais de 100 mil carros com uma idade média de 24,7 anos"

No Jornal Económico:

- "Competitividade portuguesa ainda depende da reforma fiscal"

- "Preços dos combustíveis dispararam desde o final de 2024"

- "Primeiros reféns israelitas já voltaram a casa"

- "Capital de risco pede mais 96 milhões ao Banco de Fomento"

- "Portugal: 71% precisam de formação até 2030"

- "Renato Arié é a 46ª fortuna do ranking da Forbes Portugal"

- "Presidente TikTok regressa hoje à Casa Branca"

- "Sánchez insiste em proibir compra de casa por estrangeiros"

- "Mondlane faz 25 exigências ao Governo para 100 dias"

- "Porto pagou 17 milhões ao Portimonense por seis futebolistas, mas só dois jogaram"

No O Jogo:

- "Gil Vicente 3-1. Cabeça perdida. Portistas derrotados em Barcelos, Nico e Samu expulsos e contestação sobe de tom"

- "Estrutura e plantel chamados de urgência ao Dragão de madrugada"

- "Vítor Bruno não se demite: 'Sinto-me parte da solução'"

- "Treinador revela que Pepê 'auto-excluiu-se' do jogo"

- "Brasileiro reage: 'Mandou-me treinar a semana toda sozinho'"

- "Benfica. Manu desviado para a Luz. Águias pagam 12M, mais dois por objetivos, e ganham corrida ao Wolverhampton. Vitorianos conservam 20 por cento dos direitos económicos do jogador"

- "Sporting. Embalados para a Champions. Rui Borges nunca perdeu nas provas europeias"

- "Andebol. Nível Mundial. Portugal bate Noruega e faz pleno de notícias"

- "E. Amadora 0-1 Braga"

- "Nacional-Aves SAD 3-1"

- "Moreirense-Farense 0-0"

No A Bola:

- "Manu Silva reforça meio-campo. Primeira novidade do mercado de inverno do Benfica"

- "Gil Vicente 3-1 FC Porto. O fim da linha. Vitor Bruno despedido de madrugada após terceira derrota consecutiva"

- "Depois de Famalicão, dragões voltam a ver golo que daria pontos revertido em penálti para o adversário"

- "E. Amadora-SC Braga 0-1. SC Braga isola-se no quarto lugar"

- "Mundial de Andebol. Portugal só sabe ganhar. 31-28 à Noruega e apuramento para a 'main round' com o máximo de pontos"

- "Sporting. A nova vida da ala esquerda leonina"

- "Inglaterra. Afinal não acabou o pesadelo de Rúben Amorim. Derrota caseira com o Brighton (1-3)"

- "Nottingham de Nes iguala Arsenal no 2.º lugar"

E no Record:

- "Gil Vicente 3-1 FC Porto. Porto perdido. Vítor Bruno por um fio após 3.ª derrota seguida"

- "Benfica. Manu fechado por 12 MEuro + 2. Médio do V. Guimarães é reforço de inverno"

- "Barreiro ameaça Aursnes. 'Hat-trick' ao Famalicão pode valer lugar no onze com o Barça"

- "Sporting. Rui Borges pede extremo. Edwards não conta e leões procuram soluções"

- "Mundial de Andebol. Noruega 28-31 Portugal. Vitória épica faz sonhar"

- "Man. United 1 Brigthon 3. Amorim vive inferno"