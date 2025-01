CMF concretiza projectos 'Jovens em Participação' e 'Crianças em Participação'

No âmbito de dois projectos da Câmara Municipal do Funchal, em concreto, o 'Jovens em Participação' e o 'Crianças em Participação', a vereadora Helena Leal , que tutela a Educação e Cidadania, bem como Saúde e Políticas de Longevidade e Juventude, entre outros pelouros, realizou ontem uma série de visitas de trabalho a escolas do Funchal.

Nestas visitas, que incidiram nas escolas Apresentação de Maria, Galeão e Eleutério de Aguiar, foram entregues equipamentos de saúde, na primeira, e mobiliário na terceira, isto decorrente do 'Crianças em Participação', de 2021/22, 2022/23 e 2023/24, sendo que, na do Galeão, a vereadora visitou o renovado espaço exterior contiguo ao Conjunto Habitacional do Galeão.

Este espaço foi recuperado com o objectivo de torná-lo prazeroso e funcional para que toda a comunidade possa realizar diversas actividades ao ar livre. O espaço conta ainda com a recuperação das zonas verdes e com a pintura de um mural artístico que ficou a cargo dos alunos da escola Brazão de Castro e foi o projeto vencedor da edição 2022/2023 dos 'Jovens em Participação'.

Já na Apresentação de Maria os equipamentos de saúde entregues decorrem do objectivo do projecto apresentado no 'Jovens em Participação', de 2022/23, cujos objectivos visam dar a conhecer à população, principalmente aos mais jovens, as condições necessárias para se tornarem dadores, como também promover uma campanha de sensibilização para a adopção de hábitos de vida saudáveis, para que, no futuro, proporcione novos doadores que assegurem as necessidades do banco de sangue da Região.