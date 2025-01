Francisco Gomes acusa Governo Regional de negligência quanto ao aumento da insegurança

Francisco Gomes criticou o Governo Regional, considerando que o executivo é negligente no que diz respeito ao aumento da insegurança na Região. O deputado do CH eleito à Assembleia da República considera que Miguel Albuquerque está a enganar a população ao menosprezar o que diz ser o aumento da insegurança na Região, em particular na cidade do Funchal.

O parlamentar considera que "a insegurança é real, mas o governo insiste em tapar os olhos à realidade, negando os problemas que afligem os madeirenses e desvalorizando os receios das pessoas. Esta atitude é criminosa e dá força aos bandidos, ao mesmo tempo que transforma a Madeira num poço de delinquência".

O deputado do Chega-Madeira considera que "ao ignorar o suposto aumento da criminalidade, o governo regional não só falha no cumprimento das suas obrigações, como dá cobertura a quem viola a lei, criando um clima de impunidade". No entanto, Francisco Gomes reconhece os esforços das forças policiais, mas aponta que as mesmas estão sobrecarregadas e sem recursos.

A polícia tem feito tudo o que pode com os meios que tem, mas é evidente que não consegue responder a tudo. A responsabilidade pelo aumento da criminalidade não recai sobre a polícia, mas sobre um governo que ignora as ameaças e não implementa medidas para proteger a população. Francisco Gomes

O deputado apela ao Governo Regional para que assuma as suas responsabilidades e volte a criar na Madeira condições de paz social para os cidadãos e para os turistas que visitam a Região.

“O governo quer continuar a negar os factos porque os mesmos colocam a nu a sua própria incompetência, mas a segurança dos madeirenses vem em primeiro – e não os interesses egoístas do governo de Miguel Albuquerque", termina.