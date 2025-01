Os deputados do Chega-Madeira Celestino Sebastião e Hugo Nunes remetem-se ao silêncio e preferem "não comentar" a manchete do DIÁRIO desta segunda-feira, 20 de Janeiro, onde é dado conta que o partido submeteu a moção de censura mesmo contra a decisão da Comissão Política do Chega-Madeira.

Tal como noticiado, o DIÁRIO teve acesso à acta da Reunião Extraordinária da Comissão Política do partido, que teve lugar no dia 26 de Outubro de 2024, que acaba por contrariar as declarações do líder regional partidário, Miguel Castro, que afirmou não ter sido pressionado pelo líder nacional, André Ventura, a submeter a moção de censura, que acabou por levar à queda do governo liderado por Miguel Albuquerque.

Na acta lê-se que "o presidente Miguel Castro informou que o Presidente Nacional do partido, Dr. André Ventura, solicitou que o grupo parlamentar do Chega-Madeira na ALRAM desse entrada a uma moção de censura ao actual Governo Regional”, acrescentando que perante isto "todos os membros presentes, deram o seu parecer unânime contra a moção de censura no momento".

Ambos os deputados - Celestino Sebastião e Hugo Nunes - dizem que deverá ser Miguel Castro a pronunciar-se sobre esta questão.

O DIÁRIO tentou, igualmente, obter uma reacção do líder do Chega-Madeira, contudo este alegou que apesar de ter conhecimento da notícia ainda não a tinha lido ainda, remetendo para mais tarde uma declaração..