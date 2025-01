Palheiro Golf certificado pela Excelência Ambiental

O Palheiro Golf acaba de alcançar a designação 'GEO Certified', "um símbolo internacionalmente reconhecido de excelência ambiental no golfe", anuncia orgulhosamente esta segunda-feira a empresa. "Esta certificação prestigiosa confirma que o Palheiro Golf cumpre os mais elevados padrões de preservação da natureza, gestão de recursos e envolvimento comunitário, destacando o seu compromisso inabalável com a sustentabilidade e a melhoria ambiental contínua", acrescenta.

Realçando que o Palheiro Golf está situado na "deslumbrante Palheiro Nature Estate", este projecto "é, há muito, celebrado pela sua integração harmoniosa com o ambiente natural ao seu redor. A propriedade é reconhecida pela preservação da biodiversidade e pela dedicação à promoção de práticas sustentáveis. Este compromisso foi agora reconhecido com a atribuição da acreditação 'GEO Certified', pela Golf Environment Organisation, uma entidade globalmente respeitada, sediada na Escócia, que seleciona campos de golfe que atendem a rigorosos padrões ambientais", explica a certificação.

Mas, "para alcançar esta certificação, o Palheiro Golf passou por um processo de avaliação minucioso que abrangeu todos os aspetos da gestão do campo e das operações do clube", salienta. "Cada detalhe foi analisado para garantir a conformidade com práticas ambientalmente sensíveis, implementando quaisquer mudanças necessárias para alinhar-se a um futuro sustentável", acrescenta ainda.

Estamos comprometidos com a responsabilidade social e ambiental. Reconhecemos a importância de desempenhar o nosso papel na proteção e restauração da natureza, conservação de recursos, ação climática e fortalecimento das comunidades. Alfredo Castilho Cunha, Diretor Executivo de Golfe e Profissional PGA no Palheiro Golf

Na nota, refere-se ainda que "este marco consolida ainda mais a posição do Palheiro Golf como líder no golfe sustentável, oferecendo aos jogadores não só uma experiência de golfe excecional, mas também a oportunidade de contribuir para um planeta mais verde", conclui.