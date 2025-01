Nick Faldo revela segredos do novo campo de golfe da Ponta do Pargo

Em entrevista exclusiva ao DIÁRIO, Nick Faldo, uma das maiores lendas do golfe mundial, partilhou a sua visão sobre o tão aguardado campo de golfe da Ponta do Pargo, que promete transformar a Madeira um destino de excelência para o desporto. Inspirado pela paisagem dramática da Região e comprometido com a preservação ambiental, o projecto une design inovador com a sustentabilidade e aquilo que se espera seja uma experiência inesquecível para golfistas de todos os níveis. Um excerto de uma entrevista que poderá ser lida amanhã na íntegra na edição impressa.

Faldo destacou o uso de materiais locais, a captação de água e a plantação de relva nativa como pilares do projecto, sublinhando que o campo parece ter sido "moldado pela natureza". Além de ser um “ícone” desportivo, o empreendimento é visto como um motor para o desenvolvimento económico e comunitário, atraindo visitantes de todo o mundo e criando novas oportunidades para a Região.

Com o impacto que vai muito além do golfe, o campo da Ponta do Pargo posiciona-se como infra-estrutura decisiva e de excelência desportiva. Para ler amanhã no DIÁRIO.