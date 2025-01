Palheiro Golfe contou com três atletas em circuito da FPG

Decorreu este fim-de-semana o 1.º Torneio 'Aquapor', do circuito da Federação Portuguesa de Golfe, que é composto por sete torneios de norte a sul do Pais.

O 'PG powered by Construteam' conseguiu que três atletas da sua Academia entrassem no 'Aquapor', um circuito que tem critérios "complicados para entrar", apesar de ser aberto a todas as idades, explica nota enviada pelo Palheiro Golfe.

"A aposta do Palheiro Golfe é clara na formação e apoio de jovens talentos, ambicionamos ser uma referência regional e nacional. Vamos trabalhar muito para isso acontecer. Uma grande agradecimento nossa sponsor 'CONSTRUTEAM'", disse o director do Palheiro Golf.

Quanto aos resultados destacamos a atleta Maria Cunha conquistou o 7.º lugar gross, a 1 pancada do Top 5. André Gonçalves e José Pedro Miranda encontraram algumas dificuldades neste percurso da 'Penina' .

Para o próximo torneio deste circuito, agendado para Março, estão previstos quatro atletas e publicitar o nome Palheiro Golf pelo mercado Nacional.