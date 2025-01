PAN lamenta omissão de duas grandes medidas nas propostas do JPP

Vítor Gomes representou o PAN na sessão de encerramento do VI Congresso Nacional do JPP. No final destacou duas omissões muito relevantes para o PAN.

“Para um partido como o JPP que quer ser governo sentimos a falta de duas grandes medidas nestas dez grandes medidas que afirmam. A causa animal, onde o PAN é o único partido na Assembleia que defende esta causa, enquanto os grandes partidos esquecem-se, como também sentimos a falta da reforma ambiental na parte da reflorestação, onde o ano passado tivemos a situação dos incêndios, que foi tema na altura mas agora os grandes partidos esquecem-se destes grandes pormenores e nisso o PAN sente a falta destas duas também grandes medidas que para nós fazem falta e deve fazer falta para um partido que quer ser solução para a Madeira”.