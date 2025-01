Congresso do JPP: Filipe Sousa ‘elege’ Élia Ascensão para sua sucessora na Câmara de Santa Cruz

Em fim de mandato autárquico, Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, privilegiou as eleições Autárquicas na intervenção proferida no VI Congresso Nacional do JPP, para sair em defesa da sua vice-presidente, Élia Ascensão como a melhor solução para encabeçar a lista do JPP à sua sucessão.

O ex-presidente do JPP reforça que as eleições Autárquicas são “uma oportunidade para reforçar a presença do JPP e consolidar o trabalho já realizado nos diferentes fóruns”.

Prova disso as maiorias absolutas conquistadas desde 2013. E “se a população confiou” na equipa da qual faz parte Élia Ascensão, Filipe Sousa não tem dúvidas que a sua vice é a melhor escolha para o JPP para as próximas eleições Autárquicas.

Defende por isso que “o partido tem que interiorizar” a ideia de Élia Ascensão para ser cabeça-de-lista nas Autárquicas, pois só assim corresponderá ao voto popular de eleições anteriores e que é a marca da trajectória do JPP nos últimos 12 anos. Para que não subsistam dúvidas, considera que a solução “está encontrada”. Mais ainda por sentir que esse é o desejo da maioria dos santa-cruzenses. “Sinto o pulsar da população daquele concelho”, reforçou.

De resto, em relação às eleições Regionais, assegurou que “o JPP está preparado para fazer mais e melhor que o PSD”.

Prova dessa preparação é a governação do Município de Santa Cruz. “Provamos que nem só o PSD sabe governar, como provamos que o JPP sabe governar melhor”.

Prestação corroborada pelo trabalho do JPP na ALM, onde “tem sido uma voz activa e firme na defesa dos interesses dos madeirenses”.

Com muitas críticas à governação do PSD no executivo regional, Filipe Sousa concluiu que “o PSD ainda não se deu conta, mas o poder está a escapar-lhe das mãos”.