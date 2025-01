Muitas nuvens nas previsões do tempo para hoje na Madeira

As previsões do tempo para esta sexta-feira, na Madeira, apontam par períodos de céu muito nublado, tornando-se muito nublado a partir do meio da tarde.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento deverá soprar fraco (inferior a 15 km/h), soprando por vezes moderado (até 25 km/h) do quadrante Oeste a partir da tarde.

Tal como já deu conta o IPMA, a depressão Eowyn, que tem fustigado o Reino Unido, e que a partir de amanhã vai condicionar o tempo no continente português, não vai afectar estado do tempo na Madeira.

A temperatura do ar deverá chegar, quanto a máximas, aos 20ºC, tanto na Madeira, como no Porto Santo. Já as mínimas previstas são de 14ºC.

No Funchal, conte, igualmemte, com períodos de céu muito nublado, tornando-se muito nublado a partir do meio da tarde. Na capital madeirense, o vento será fraco, soprando a uma velocidade inferior a 15 km/h.



ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de norte/noroeste com 2 a 3 metros.

Costa Sul: Ondas de oeste/sudoeste com 1 a 1,5 metros.

Temperatura da água do mar: 19/20ºC