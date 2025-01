Termina hoje visita da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão à Madeira

A Comissão Parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão apresenta, hoje, cumprimentos ao presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, dando por encerrada uma visita de trabalho de três dias à Região.

Do programa, que decorreu entre os dias 19 e 21 de Janeiro, constam ainda as visitas à Santa Casa da Misericórdia de Machico e ao Lar da Sagrada Família e Refúgio São Vicente de Paulo, em Gaula (Santa Cruz), na parte da manhã.

Na parte da tarde, a comitiva liderada por Eurico Brilhante Dias tem também agendados encontros como director regional de Trabalho, Savino Correia, bem como com várias associações de solidariedade social e entidades que actuam junto de pessoas com deficiência.

O objectivo desta visita foi aprofundar as relações institucionais, bem como conhecer a actividade das várias instituições que actuam nestas áreas.

Programa da visita para hoje:

09h00 – 10h00 Apresentação de cumprimentos e reunião com o Governo Regional, na Quinta Vigia

10h30 – 11h30 Vista ao Lar da Sagrada Família e Refúgio São Vicente de Paulo, IPSS, Santa Cruz

11h45 – 12h45 Visita à Santa Casa da Misericórdia de Machico

12h45 – 14h00 Apresentação de cumprimentos pelo presidente da Câmara Municipal do Machico à delegação da 10.ª Comissão Parlamentar, seguido de almoço

14h30 – 15h30 Reunião com o Director Regional do Trabalho, Savino Correia

16h00 – 18h00 Reunião com entidades da área social: Centro de Apoio ao Sem Abrigo – CASA;Monte de Amigos; Fundação Garouta do Calhau; Associação Protetora dos Pobres; ADECOM -Associação de Desenvolvimento Comunitário do Monte; Associação Olho-te; Fundação Cecília Zino; Núcleo da Região Autónoma da Madeira da EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza; Associação Presença Feminina

18h00 – 19h30 Reunião com entidades que trabalham com pessoas com deficiência: Centro de Inclusão Social da Madeira; Centro de Apoio à Deficiência Profunda; Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família; Associação de Paralisia Cerebral da Madeira; Associação de familiares e amigos do doente mental da RAM; Associação Portuguesa de Deficientes, Delegação da RAM.

21h00 Jantar em Câmara de Lobos.

Representante pede à República “aprofundamento do conhecimento da realidade regional” O representante da República para a Região Autónoma da Madeira afirmou, hoje, que “o aprofundamento do conhecimento da realidade regional por parte dos órgãos de soberania, e dos seus titulares, continua a ser um aspecto da máxima importância”.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h30-12h30 ‘Open Air Days da Multitempo by Job&Talent - Oportunidades de emprego nos Aeroportos de Portugal’, no Fórum Machico.

10h30 O Grupo Parlamentar do PS-Madeira visita o Centro de Saúde do Porto Moniz esta terça-feira. Na ocasião serão prestadas declarações à comunicação social.

10h30 O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira abordará “assuntos de interesse para a população da Madeira e do Porto Santo”, numa conferência de imprensa, na Sala de Imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira.

11h30 O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto, preside, no Comando Operacional da Madeira, à cerimónia de Rendição do Comandante Operacional da Madeira.

11h30 O PCP realiza uma acção política “para apresentar uma iniciativa legislativa para a valorização das carreiras dos guardas prisionais”, junto ao Estabelecimento Prisional do Funchal.

11h00- 14h00 Plenário geral de trabalhadores da 'Horários do Funchal'.

Horários do Funchal alerta para constrangimentos amanhã nas carreiras A Horários do Funchal informa, através de um comunicado de imprensa, para a possibilidade de ocorrência de constrangimentos nas carreiras de transporte público do seu serviço urbano e interurbano esta terça-feira, 21 de Janeiro, entre as 10h30 e as 14h30, devido ao Plenário de Trabalhadores, convocado pelo SNMOT - Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores.

PAÍS

O Conselho Nacional do PSD reúne-se, hoje, no Centro de Congressos de Lisboa, com situação política na agenda. Na ordem de trabalhos, além da análise da situação política, consta também a apresentação, discussão e votação do orçamento do partido para 2025.

CULTURA

10h00 O projecto ESCUTO - Espaço Cultural Para Todos apresenta a iniciativa ‘PNL’ XXI’, uma actividade inovadora para estudantes do 3º ciclo, que transforma o estudo das obras do Plano Nacional de Leitura em uma experiência interativa e divertida. Esta rúbrica é conduzida pela Diana Duarte, na Biblioteca Municipal do Funchal.

20h30 Concerto de percussão ‘Resonance & Rhythm’, pelos alunos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode. Espactáculo decorre no Salão Nobre da instituição, com entrada livre.

Alunos do Conservatório apresentam concertos durante o mês de Janeiro O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, inicia o novo ano de 2025 dando continuidade aos Concertos de Alunos. O projecto prevê apresentações de alunos do Curso Profissional de Instrumentista e do Curso Profissional de Instrumentista Jazz, com início a 10 de Janeiro.

DESPORTO

14h50 O Al Nassr de Cristiano Ronaldo defronta, hoje, o Al Khaleej, dos também portugueses Rebocho e Fábio Martins, em jogo para o campeonato. Após a vitória ao Al Okhdood por 3-1, com penálti de CR7, o Al Nassr ocupa provisoriamente o terceiro lugar na Liga saudita, com 28 pontos. O Al Khaleej é quinto, com 23 pontos.

20h00 O Benfica recebe o FC Barcelona, no Estádio da Luz, em Lisboa, em partida da sétima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, com arbitragem do neerlandês Danny Makkelie. A equipa orientada por Bruno Lage segue em 15.º lugar, em posição de apuramento para o 'play-off', com 10 pontos, e ainda tem possibilidades matemáticas de alcançar a qualificação direta para os oitavos de final, mas o técnico preferiu focar-se em "vencer o jogo" desta terça-feira.

Nas primeiras seis jornadas, o Benfica venceu o Estrela Vermelha (2-1, fora), o Atlético de Madrid (4-0, casa) e o Mónaco (3-2, fora), empatou com o Bolonha (0-0, casa) e perdeu com o Feyenoord (3-1, casa) e o Bayern Munique (1-0, fora). Já o FC Barcelona, que segue em segundo lugar na tabela de 36 clubes que disputam a 'Champions', com 15 pontos, entrou a perder com o Mónaco (2-1, fora), mas, depois, venceu consecutivamente Young Boys (5-0, casa), Bayern Munique (4-1, casa), Estrela Vermelha (5-2, fora), Brest (3-0, casa) e Borussia Dortmund (3-2, fora).

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 21 de janeiro, Dia Mundial da Religião:

1793 - Revolução Francesa. Execução de Luís XVI na guilhotina.

1854 - É criada a comissão central organizadora da participação portuguesa na Exposição Universal de Paris, em França, de 1855.

1885 - É suspensa a publicação do semanário ilustrado humorístico e de crítica social O António Maria, de Rafael Bordalo Pinheiro.

1892 - O deputado às Cortes portuguesas Ferreira de Almeida propõe a venda das colónias para colmatar o défice orçamental de 10 mil contos.

1904 - Estreia-se, na cidade checa de Brno, a ópera "Jenufa", de Janacék.

1911 - Decreto proíbe o culto católico na capela da Universidade de Coimbra.

1919 - O partido irlandês Sinn Fein organiza o Parlamento e proclama unilateralmente a República da Irlanda (Eire).

1924 - Morre, aos 53 anos, Vladimir Ilych Ulianov, Lenine, dirigente da revolução socialista russa. O acontecimento provoca a luta pelo poder entre partes opostas do partido bolchevique, chefiadas, respetivamente, por Trotsky e Estaline.

1930 - Em Portugal, abre-se uma crise governamental com o ministro das Colónias demissionário, na sequência da questão do Caminho de Ferro de Luanda a Ambaca.

1942 - II Guerra Mundial. As forças alemãs lançam nova ofensiva no deserto do Norte de África.

1949 - Chiang Kai-Chek demite-se da Presidência da China, depois da derrota eleitoral do Partido Nacionalista.

1950 - Morre, com 46 anos, o escritor, ensaísta e crítico inglês Eric Arthur Blair, George Orwell, autor de "1984" e "Quinta dos Animais".

1951 - É inaugurada a Barragem de Castelo do Bode, no rio Zêzere.

- Morrem cerca de quatro mil pessoas em consequência da erupção do vulcão Lamington, na Nova Guiné.

1954 - Os Estados Unidos lançam o primeiro submarino movido a energia nuclear, Nautilus (SSN-571).

1961 - Morre, aos 47 anos, o ator e declamador João Villaret.

1965 - A Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) é responsável por detenções, sem culpa formada, de estudantes universitários de Lisboa e do Porto.

1966 - Os ministros africanos do Trabalho, reunidos no Gana, pedem a expulsão de Portugal da Organização Internacional do Trabalho (OIT), devido à política do ditador Oliveira Salazar.

1968 - O Reino Unido começa a retirada das forças do Extremo Oriente e do Golfo Pérsico.

1971 - O Governo de Marcello Caetano decreta o estado de exceção nas universidades portuguesas. Aumenta a violência policial sobre os alunos.

1974 - Guerra Colonial. O Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) entra em Bissau. São atacados autocarros da Força Aérea Portuguesa.

1976 - O avião supersónico Concorde, de produção anglo-francesa, entra no serviço regular das companhias Air France e British Airways.

1981 - Começa o período de alegações sobre o assassínio do general Humberto Delgado pela PIDE.

1988 - A Assembleia da República aprova a Lei de Radiodifusão, que regula a abertura do espetro a estações privadas locais e regionais.

1996 - Israel autoriza os membros do Conselho Nacional Palestiniano a entrar nos territórios autónomos.

2001 - Pela primeira vez, uma mulher, a alemã Jutta-Kleinschmidt, em Mitsubishi, vence a prova de automóveis todo-o-terreno do Rali Paris-Dakar.

2002 - Morre, aos 81 anos, a cantora norte-americana Norma Deloris Egstrom, Peggy Lee. Em 1969, foi galardoada com o "Grammy" de melhor interpretação vocal feminina contemporânea de jazz pelo tema "Is That All There Is?".

2003 - A comunidade hispânica nos Estados Unidos ultrapassa em número, pela primeira vez, a comunidade negra, segundo os censos oficiais.

2004 - Morre, com 74 anos, o escritor búlgaro Yordan Raditchkov, prémio Grinzane Cavour (1984) para o melhor livro estrangeiro publicado em Itália, e prémio de estado sueco "Estrela do Norte" (1988). Em 1993, foi inscrito na lista do Conselho internacional do livro infantil e, dez anos depois, recebeu o prémio estatal búlgaro "Paisii Hilendarski".

2005 - José Manuel Durão Barroso é empossado no cargo de presidente da Comissão Europeia.

- A Enernova, empresa da EDP para as renováveis, inaugura o Parque Eólico de Vila Nova, em Miranda do Corvo.

2006 - Morre, aos 61 anos, o Presidente do Kosovo, Ibrahim Rugova, distinguido em 1998 com o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento atribuído pelo Parlamento Europeu.

2007 - Realiza-se, em Argel, a I Cimeira Luso-Argelina.

- O Partido Radical sérvio, ultranacionalista e eurocético, liderado por Tomislav Nikolic, vence as eleições legislativas na Sérvia, sem maioria para formar governo.

2009 - O exército israelita conclui a retirada da Faixa de Gaza, dando por finda a operação contra o movimento radical Hamas, iniciada a 27 de dezembro. O balanço aponta para 1.330 mortos palestinianos e 5.450 feridos.

- Morre, aos 84 anos, Jaime Isidoro, pintor, galerista, por sua iniciativa nascem os Encontros de Arte em Vila do Conde, Valadares e Caldas da Rainha e a Bienal de Vila Nova de Cerveira.

2011 - O ciclista norte-americano Lance Armstrong termina a carreira aos 39 anos. Venceu por sete vezes consecutivas a volta a França, entre 1999 e 2005).

- Morre, aos 72 anos, o artista norte-americano Dennis Oppenheim, uma das referências da arte na segunda metade do século XX, escultor, pioneiro da arte conceptual, da chamada land art e da body art.

2012 - Abertura oficial de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, com a presença do presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, e do primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho.

- Cerca de mil pessoas manifestam-se nas ruas de Lisboa para mostrar indignação contra as políticas do Governo, num protesto organizado pela Plataforma 15 de Outubro. Um grupo de elementos do Movimento da Oposição Nacional, que na rede social Facebook se identifica como nacionalista, envolve-se em confrontos com outros manifestantes.

2013 - Barack Hussein Obama II, Barack Obama, toma posse para o segundo mandato como Presidente dos Estados Unidos.

- Morre, aos 92 anos, Augusto Victor Coelho, antigo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, entre 1988 e 1990, exerceu ainda as funções de presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais Informatizados entre 1994 e 1999.

2015 - O Presidente norte-americano, Barack Obama, pede ao Congresso, dominado pelo Partido Republicano, para levantar o embargo económico contra Cuba no quadro da reaproximação histórica entre os dois países.

2016 - Morre, aos 55 anos, William Dean Johnson, Bill Johnson, o primeiro norte-americano a conquistar um título olímpico no esqui alpino, nos Jogos Olímpicos de Sarajevo em 1984.

- Morre, com 76 anos, a escultora Graça Costa Cabral.

- Morre, aos 84 anos, Paula Gareya, bailarina britânica que fez parte da Companhia de Bailados Verde Gaio e colaborou com a Companhia Nacional de Bailado.

2017 - A Marcha das Mulheres, uma série de manifestações contra o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a favor dos direitos das mulheres e das minorias, reúne milhares de pessoas contra Donald Trump em vários locais do mundo.

- Morre, aos 64 anos, Alberto da Ponte, empresário e antigo presidente da RTP.

2020 - Covid-19. Primeiro caso diagnosticado nos Estados Unidos do novo vírus detetado na China e que causa pneumonias virais, num doente em Washington após ter viajado à cidade de Wuhan onde teve origem o surto epidémico.

- Morre, aos 77 anos, Terence Graham Parry Jones, Terry Jones, ator, encenador e realizador britânico, cofundador dos Monty Python em 1969.

2021 - O guarda-redes Tom King, do Newport County, da quarta divisão inglesa de futebol, entra para o Guiness Book of Records depois de, no dia 19, ter fixado em 96,01 metros o novo recorde do mundo para o golo marcado de maior distância numa partida oficial de futebol.

2022 - O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, é absolvido no processo Selminho, no qual estava acusado de prevaricação por favorecer a imobiliária da família, de que era sócio, em detrimento do município portuense.

2023 - O Presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, exonera o comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, e nomeia para o cargo o general Tomás Ribeiro Paiva.

2024 - O Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) afirma em comunicado que o ataque de 07 de outubro de 2023 contra Israel foi "um passo necessário" e "uma resposta normal" às "conspirações israelitas contra o povo palestiniano", refere ainda que no "caos" em torno da fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza "talvez tenham sido cometidos erros".

PENSAMENTO DO DIA

No dia em que só o silêncio me restar como defesa, então será ilimitado, pois gume algum pode fender o silêncio vivo Stig Dagerman (1923-54), escritor sueco

Este é o vigésimo primeiro dia do ano. Faltam 345 dias para o termo de 2025.