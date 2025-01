Educação é a política de maior sucesso na Madeira

O presidente do Governo Regional visitou hoje o resultado dos mais de 800 mil euros investidos em intervenções de conservação e beneficiação na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Ribeiro da Alforra (EB1/PE Ribeiro da Alforra), em Câmara de Lobos.

Oportunidade para reafirmar o sucesso da Educação desde a implantação da autonomia política, em 1976 e prometer “investimento contínuo na educação”.

Começou por recordar “o investimento brutal que tivemos que fazer desde [19]76, desde a autonomia, nas infra-estruturas escolares, porque a base do desenvolvimento da Madeira, para além de todos os outros, é sem dúvida a Educação e a formação das novas gerações”, sublinhou.

Argumentos para concluir que a Educação é “talvez a política que tem tido maior sucesso”, ao destacar a mobilidade social, profissional, “e a capacidade que nós dotamos a Região de todos os jovens terem acesso a uma boa educação, com complementos importantes, como o ensino artístico, o acesso ao desporto e um conjunto de actividades extra-curriculares”, enumerou.

“Outra grande conquista foi termos uma universidade que “se tem afirmado com grande qualidade”, complementou, sem esquecer outra mais-valia da UMa, “os centros tecnológicos associados”.

Realidades que fizeram mudar o padrão na educação na Região, o que também obriga “continuar a fazer um investimento constante nas infra-estruturas escolares”.

Daí a garantia de continuar a “investir continuamente” nesta área com o devido planeamento para evitar situações de construir e reabilitar escolas que entretanto foram desactivadas por falta de alunos.

Albuquerque reconhece que tal exige um planeamento constante, mas também admite que “às vezes é difícil nós perspectivarmos a evolução demográfica”, apontando o exemplo do concelho da Calheta, onde algumas escolas do 1º Ciclo apresentam “24% de alunos que vieram do estrangeiro. Os ciclos demográficos são previsíveis mas às vezes estão sujeitos a diversas condicionantes que às vezes escapam ao planeamento”, concluiu.