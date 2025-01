Francisco Gomes diz que política é "uma ferramenta para melhorar o nosso país"

O deputado Francisco Gomes, eleito pelo partido CHEGA para a Assembleia da República pelo círculo da Madeira, esteve presente na Escola Secundária Francisco Franco, para participar numa conferência inserida no programa ‘Parlamento Jovem’. Este programa, uma iniciativa da Assembleia da República, destina-se a jovens do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, de escolas públicas, privadas e cooperativas do continente, regiões autónomas e círculos da Europa e fora da Europa.

A iniciativa, que, em 2020, celebrou 25 anos, tem como objectivo promover a educação para a cidadania, envolvendo os jovens no debate de temas relevantes e no entendimento das dinâmicas políticas. Durante a conferência, Francisco Gomes destacou a importância deste tipo de projectos para aproximar os jovens da política e incentivá-los a reflectir sobre o papel da Assembleia da República.

A participação política começa no interesse pelos problemas da sociedade, pelos desafios comuns que enfrentamos e pelas posturas que podemos adotar para ultrapassá-los. É fundamental que os jovens compreendam que a política não é algo distante, mas sim uma ferramenta para melhorar o nosso país e para a qual podem e devem contribuir". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

A conferência também serviu para esclarecer questões levantadas pelos estudantes sobre o funcionamento da Assembleia da República e o impacto das decisões políticas no dia-a-dia das populações. Os jovens presentes aproveitaram a oportunidade para questionar Francisco Gomes sobre temas como a representatividade das regiões autónomas e o futuro da democracia em Portugal.

O parlamentar considerou o diálogo produtivo e sublinhou a relevância de ouvir as preocupações da nova geração.

E concluiu: "O desenvolvimento do pensamento político é fundamental na formação dos jovens, uma vez que promove a capacidade de análise crítica, a compreensão das dinâmicas da sociedade e o reconhecimento do papel que cada um pode ter na construção de um futuro justo. Essa consciência é essencial para preparar cidadãos comprometidos com os desafios colectivos".