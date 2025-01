Israel diz ter interceptado com sucesso míssil disparado do Iémen

O Exército israelita anunciou hoje que intercetou "com sucesso" um míssil disparado desde o Iémen, um dia depois de neutralizar outro projétil lançado do país onde trava uma troca de ofensivas com os rebeldes Huthis.

"Uma revisão da Força Aérea israelita e do Comando da Frente Interna revelou que o míssil disparado do Iémen em direção ao território israelita foi intercetado com sucesso", referiram os militares, em comunicado.

Os estilhaços do míssil "caíram dentro de uma casa" em Mevo Beitar, perto de Jerusalém, e outros estilhaços foram encontrados na cidade vizinha de Tzur Hadassah, acrescentou a mesma fonte.

No Iémen, os rebeldes Huthis reivindicaram a responsabilidade pelo lançamento, especificando que dispararam um "míssil balístico hipersónico tipo Palestina 2" em direção a Israel, de acordo com uma nota publicada na rede social Telegram.

Mais tarde, nessa noite, reivindicaram mais dois ataques, um com drones e outro com um míssil, contra Israel, embora as forças israelitas não tenham reportado qualquer sirene de alerta ou qualquer interceção de projéteis.

O Exército israelita tinha anunciado na segunda-feira que intercetou um projétil lançado desde o Iémen "antes de entrar em território israelita", bem como um drone no sul de Israel, lançado a partir do mesmo país.

Os huthis pró-iranianos disseram na noite de segunda-feira que iriam continuar as suas operações contra Israel até "ao fim da agressão contra os palestinianos".

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em 07 de outubro de 2023, entre o movimento islamista palestiniano Hamas e Israel, os Huthis, que controlam a capital iemenita, Sana, têm disparado mísseis e drones contra Israel.

Os rebeldes iemenitas dizem que estão a agir "em solidariedade" com os palestinianos. Também têm como alvo navios no mar Vermelho e no golfo de Áden, que dizem estar ligados a Israel, aos Estados Unidos ou ao Reino Unido.

Em resposta, Israel tem atingido vários alvos Huthis dentro do Iémen, incluindo Sana, e ameaçou "abater" os seus líderes.

O ataque de Hamas em outubro de 2023 provocou cerca de 1.200 mortos e outras 250 foram levadas como reféns, das quais apenas uma parte estarão vivos.

A ofensiva em grande escala de Israel na Faixa de Gaza provocou por seu lado acima de 46 mil mortos, na maioria civis, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, e deixou o enclave destruído e mergulhado numa grave crise humanitária.