ADN-Madeira destaca oportunidade de renovação política na Região

O ADN-Madeira congratula-se com a decisão do Presidente da República de convocar Eleições Regionais antecipadas para o dia 23 de Março. “Este momento representa uma oportunidade crucial para que a Madeira inicie um novo ciclo político, mais próximo das reais necessidades da população e com uma visão renovada para o futuro”, refere o partido em comunicado enviado à comunicação social.

A escolha da data demonstra sensibilidade para com o calendário cultural e político da Região, permitindo uma campanha eleitoral “livre de interferências festivas e garantindo o tempo necessário para uma discussão profunda e esclarecedora sobre os desafios que enfrentamos”.

Esta é uma ocasião para reforçar o compromisso com uma política de proximidade, inovação e responsabilidade. A nossa visão está centrada em soluções concretas e uma governação transparente que coloque os interesses dos madeirenses em primeiro lugar. ADN-Madeira

Assim, o partido convida “todos os cidadãos a participar activamente neste processo, conscientes de que as decisões que tomarmos agora terão impacto duradouro no futuro da nossa Região”. Garante o ADN-Madeira estar “pronto para ser uma voz forte e uma escolha verdadeira para os madeirenses”.