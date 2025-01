Albuquerque alerta para momento crucial na Madeira e apela à estabilidade política

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou que a Região vive um momento decisivo, destacando a responsabilidade cívica dos eleitores nas escolhas que irão definir o futuro da Madeira e alertou para o “perigo dos incendiários” e dos “populismos”.

Durante o aniversário da Freguesia de Câmara de Lobos, Albuquerque deixou questões fundamentais: “Queremos que a Madeira continue neste crescimento? Queremos ou não queremos dar o melhor aos nossos netos?” Ora, o chefe do executivo considera que as opções dos eleitores “são decisivas.”

E para Miguel Albuquerque, é crucial que a “Madeira mantenha o rumo de estabilidade política” que tem garantido, segundo a sua opinião, progresso ao longo dos anos. Como exemplo, o líder regional destacou o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Madeira, que aumentou “68% nos últimos 10 anos, superando a média nacional em 2024”.

Ao presidente da Junta, ao Celso, como chamou, “o progresso [na localidade] não resultou da sorte nem é fruto do acaso. Foi necessário trabalho árduo e estabilidade para alcançar este crescimento”, sublinhou descrevendo-o como um “magnífico trabalho em prol da Madeira”.

Mas a tónica estava na crise política na Regiao. O presidente do Governo Regional alertou para os riscos de crises institucionais e instabilidade política, afirmando que “não se pode viver num sistema onde a estratégia é derrubar governos”. Segundo Albuquerque, essa abordagem impossibilita qualquer governo de trabalhar de forma eficaz. “Vivemos numa situação particular, com uma crise institucional que gera imprevisibilidade. Ao contrário disso, a Madeira sempre teve estabilidade política, e é isso que nos permitiu crescer”, afirmou.

O líder regional também criticou os partidos que priorizam “egos” em vez do interesse público, frisando a necessidade de decisões conscientes por parte do eleitorado. “O nosso povo tem a responsabilidade de decidir o que quer. São as escolhas de hoje que definirão as condições de amanhã”, concluiu.

Com este apelo, Miguel Albuquerque reforçou a importância de um voto responsável para assegurar o futuro da Madeira e a continuidade do desenvolvimento alcançado.