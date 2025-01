PSP realiza buscas às casas do deputado do Chega Miguel Arruda

A PSP está a realizar hoje à tarde buscas nas casas do deputado do Chega Miguel Arruda em Lisboa e em São Miguel, nos Açores, disse à Lusa fonte policial.

Segundo a Polícia de Segurança Pública, as buscas decorrem desde as 12:00 e estão a ser realizadas pela investigação criminal do Comando Metropolitano de Lisboa no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.

A PSP refere que a investigação não está relacionada com as funções que Miguel Arruda exerce enquanto deputado na Assembleia da República.

Fonte policial avançou à Lusa que em causa estão suspeitas de crimes de furto qualificado e contra a propriedade, tendo Miguel Arruda furtado malas dos tapetes de bagagens das chegadas dos aeroportos de Lisboa e de Ponta Delgada quando viajava de e para os Açores no início e no final da semana de trabalhos parlamentares.

A PSP indica ainda que o deputado do Chega não foi detido, sendo necessário o levantamento da imunidade parlamentar.

A notícia das buscas foi avançada pelo Público.