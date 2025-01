Despiste e capotamento no viaduto após túnel do Campo da Barca

Uma viatura ligeira despistou-se e capotou esta manhã no viaduto logo a seguir ao túnel do Campo da Barca, como assinalado no mapa e no print do Google Maps.

Desconhecemos, neste momento, se há vítimas associadas a este acidente aparatoso, mas neste momento aquele acesso está fechado ao trânsito desde o início do túnel na Via 25 de Abril.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a PSP tomaram conta da ocorrência.