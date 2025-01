Deputados do CH discutem mobilidade com secretário regional dos Açores

Francisco Gomes e Miguel Arruda, deputados eleitos pelo Chega à Assembleia da República, pelos círculos da Madeira e dos Açores, estiveram reunidos com o secretário regional dos Assuntos e das Comunidades da Região Autónoma dos Açores. O principal foco foi o modelo de apoio à mobilidade actualmente em vigor nesse arquipélago que, segundo o governante, discrimina os imigrantes com residência fiscal na região, afectando cerca de 2.500 indivíduos.

O parlamento açoriano já aprovou uma nova legislação que prevê a inclusão destes indivíduos no modelo de apoio à mobilidade, sendo que a medida foi remetida com carácter de urgência para discussão. O secretário pediu o apoio dos deputados do Chega para aprovar a iniciativa.

Em nota à imprensa, o deputado madeirense disse que "infelizmente, no continente, vemos muitos imigrantes que não querem se integrar, mas tirar partido dos apoios sociais que o governo anda a distribuir a tudo o que aparece, como se não tivéssemos milhões de verdadeiros portugueses a passar mal e com imensas dificuldades. Para esses, nunca há nada!"

Já Miguel Arruda declarou que "faz todo o sentido que os imigrantes com residência fiscal nos Açores, perfeitamente integrados na sociedade açoriana, tenham acesso ao modelo de apoio à mobilidade. Essas pessoas são um exemplo de integração social, de respeito pela cultura portuguesa, de respeito pela lei e têm contribuído positivamente para o desenvolvimento da região."

Os deputados garantem apoiar medidas que promovam a justiça e a equidade nas regiões autónomas. "Queremos garantir que as políticas nacionais respeitam as especificidades das regiões autónomas, mas também que premiam quem verdadeiramente contribui para o país", concluiu Francisco Gomes.